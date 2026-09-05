Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін заговорив про перемир’я, а Віткофф розсипався у компліментах: деталі зустрічі

Руслана Заклінська
5 вересня 2026, 21:37
google news Підпишіться
на нас в Google
Лідер РФ зустрівся з посланцями Трампа у Кремлі.
Путін заговорив про перемир’я, а Віткофф розсипався у компліментах: деталі зустрічі
Зустріч Путіна в посланців Трампа в Кремлі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Путін заявив, що РФ не завдавала ударів по Києву від початку доби
  • Домовленостей про припинення вогню з Україною більш ніж на три дні нема
  • РФ гарантуватиме безпеку американських переговірників

Росія нібито не завдавала ударів по Києву з початку доби. Про припинення вогню більш ніж на три дні з Україною домовленостей не було. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі у Кремлі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, цитують росЗМІ.

На початку зустрічі Путін заявив, що ситуація для обговорення є непростою. Він також передав президенту США Дональду Трампу слова подяки та найкращі побажання. За словами російського лідера, Трамп не припиняє спроб зробити внесок у врегулювання російсько-українського "конфлікту".

відео дня
Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

На зустрічі також присутні помічник президента РФ Юрій Ушаков та глава РФПІ Кирило Дмитрієв. Путін зазначив, що після Москви Віткофф і Кушнер вирушать до Києва.

Російський лідер також заявив, що контакти такого рівня "завжди йдуть на користь", а Москві нібито комфортно працювати з американськими представниками.

Також Путін заявив, що Росія отримала пропозицію про паузу в ударах по Києву офіційними каналами - через спецслужби та дипломатичні структури. За його словами, удари по столиці України не завдавалися з початку доби.

"Росія не домовлялася з Україною про ширше припинення вогню на три дні", - заявив він.

Віткофф подякував російському диктатору за зустріч і назвав спілкування з ним "однією з найкращих та найбільш пам’ятних історій", які він буде згадувати на пенсії. Він також передав Путіну найкращі побажання від Трампа.

За словами Віткоффа, Трамп продовжує докладати зусиль для врегулювання війни. Натомість Путін заявив, що Росія "зробить все від неї залежне для забезпечення безпеки переговорів" та американських посередників Віткоффа і Кушнера.

Путін заговорив про перемир’я, а Віткофф розсипався у компліментах: деталі зустрічі
Зустріч у Кремлі / Фото: скріншот

Відео зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером дивіться за посиланням.

Чим підступне припинення ударів РФ - пояснення експерта

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що заявлена Кремлем пауза стосується лише Києва, а не Київської області чи інших регіонів України.

"Путін дає вказівку три доби не бити по Києву, по цивільних. Але не дає вказівок не бити по Київщині та інших регіонах і містах України. І це "припинення вогню", - наголосив він.

На його думку, така позиція вкотре демонструє, що саме Росія та Путін не хочуть завершення війни.

Тимчасове припинення ударів - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило завдання серії ударів по українських регіонах в ніч на 5 вересня. РФ продовжила атаки на Україну та ігнорувала пропозиції щодо перемир’я.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна запропонувала запровадити режим припинення вогню і донесла цю ініціативу до Кремля. Він підкреслив, що пропозицію щодо припинення вогню було передано особисто Путіну, але реакції з боку Росії не було.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російський диктатор доручив призупинити удари по Києву. За повідомленням Кремля, розпорядження почало діяти з опівночі 5 вересня.

Читайте також:

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін Путін новини війна Росії та України Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загинула майже вся родина: РФ вдарила по будинку на Харківщині – дитина серед жертв

Загинула майже вся родина: РФ вдарила по будинку на Харківщині – дитина серед жертв

23:43Регіони
Путін заговорив про перемир’я, а Віткофф розсипався у компліментах: деталі зустрічі

Путін заговорив про перемир’я, а Віткофф розсипався у компліментах: деталі зустрічі

21:37Війна
Під Києвом лунали вибухи: внаслідок обстрілу РФ є жертви та "прильоти"

Під Києвом лунали вибухи: внаслідок обстрілу РФ є жертви та "прильоти"

20:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Висотка СРСР, яку охрестили найпотворнішою у світі: як виглядає та де знаходиться

Заборонені дерева в Україні — за висадку яких порід загрожує штраф

Заборонені дерева в Україні — за висадку яких порід загрожує штраф

Схованка для проблеми — 3 куточки в домі, де віник забирає здоров’я

Схованка для проблеми — 3 куточки в домі, де віник забирає здоров’я

Сергій Танчинець повідомив про важливу подію та публічно звернувся до дружини

Сергій Танчинець повідомив про важливу подію та публічно звернувся до дружини

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці білки за 38 с

Останні новини

23:43

Загинула майже вся родина: РФ вдарила по будинку на Харківщині – дитина серед жертв

22:49

Європа не витримає довгої війни з РФ: у The Guardian розкрили тривожний сценарій

22:08

Не для аромату: навіщо у вересні ховають лавровий лист у гаманець

21:38

Навіщо бризкати одяг горілкою: секретний лайфхак від костюмерів

21:37

Путін заговорив про перемир’я, а Віткофф розсипався у компліментах: деталі зустрічі

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
21:31

Хліб не черствітиме тижнями: напрочуд простий секрет свіжого буханцяВідео

21:14

Зростання до Kp 4: чи буде магнітна буря 6–7 вересня 2026 року

20:49

Як сказати українською "мені везе": правильні варіанти і фразеологізми

20:44

Квіти для кохання в домі: 5 кімнатних рослин, які притягують щастя

Реклама
20:29

Під Києвом лунали вибухи: внаслідок обстрілу РФ є жертви та "прильоти"

20:24

Звучать як лайка та нісенітниця: які українські імена дивують світ

19:45

Банани будуть свіжими тижнями: простий трюк змінить звичне зберіганняВідео

19:43

У Криму ліквідували главу "руху Путіна" і "спонсора" армії РФ Чернишова

19:10

Мільярди йдуть за кордо: Загородній назвав, чому Україна не масштабує виробництво снарядівПогляд

18:47

Олександр Свіщов підбив підсумки літа: чого не вистачило українським збірним для боротьби за еліту

18:47

Коли кидати макарони у воду: шеф-кухарі назвали головне правило

18:35

РФ змінює цілі для ударів по Україні: експерт сказав, які об'єкти в небезпеці

18:28

Картопля почне гнити до зими: що не можна робити після викопування

18:26

Жовті плями на обідку унітазу зникнуть без тертя: названо два прості засоби

18:20

Зеленський після переговорів із командою Трампа заявив про режим без ударів

Реклама
17:46

Таро-гороскоп на 7–13 вересня: Ракам — дива, а Козерогам — прорив

17:32

Більше ніякого оцту: як швидко видалити накип і відмити кран до блискуВідео

17:25

"Легше піти": Решетнік розповів про сварки та кризу в шлюбі

17:18

Гороскоп на тиждень 7–13 вересня: Ракам — розмови, а Терезам — лідерство

17:13

Реактивні БпЛА атакували захід України: гриміли вибухи, є руйнування

17:09

Часто збивають з пантелику - яка різниця між can і could в англійській мові

16:56

Правильне зберігання насіннєвої картоплі: як уникнути гнилі та паростків

16:31

Тест на уважність: потрібно знайти кролика серед котів за 5 секунд

16:28

Віктор Бронюк не зміг вийти на сцену через раптову хворобу — деталі

16:28

Реактивних перехоплювачів дронів Shahed поки що не буде: Ігнат назвав причину

16:16

Рушники більше не будуть пахнути сирістю: як правильно їх прати

16:16

Заборонені дерева в Україні — за висадку яких порід загрожує штраф

16:00

"Балтія за 3 дні": "Мадяр" попередив НАТО про небезпечний план Путіна

15:52

Ідеальна клумба для тюльпанів: 3 найкращі локації для висаджування восени

15:41

Пʼять модних трендів повертаються щовосени: що обрати для базового гардеробаВідео

15:39

Деякі товари можуть надовго зникнути з продажу: економіст попередив українців

15:39

Путін наказав припинити удари по Києву: у Кремлі розкрили причину і терміни

15:15

Жовтий наліт на тарілках зникне без сліду: допоможе копійчаний засібВідео

15:15

Схованка для проблеми — 3 куточки в домі, де віник забирає здоров’я

15:11

Гороскоп на сьогодні, 6 вересня: Дівам - розчарування, Стрільцям - зміни

Реклама
14:59

Експерт про удари по будівлі СБУ: Служба і Поклад - ключові вороги для рф

14:20

Україна і РФ домовилася про локальне перемир'я: де діє припинення вогню

14:17

Виноград не псується впродовж місяця: простий лайфхак для зберігання ягід

14:13

Вичищати батареї треба вже: як позбутися пилу у важкодоступних місцях

13:59

Олександр Пономарьов вперше зробив зізнання про нову дружину: "Мене ревнували"

13:58

Посадовець ОГП "кришував" шахрайські кол-центри: НАБУ викрило схемуФото

13:21

Як розгладити тюль за хвилину без праски - крутий лайфхак

13:16

Цікава головоломка із сірниками: дорослі ламають голову, а діти розв’язуютьВідео

13:09

В Україні може з’явитися новий вид відстрочки від мобілізації: кого торкнеться

12:51

Донесли особисто Путіну: в ОП розповіли деталі пропозиції щодо припинення вогню

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняПрання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти