Путін заговорив про перемир’я, а Віткофф розсипався у компліментах: деталі зустрічі

Лідер РФ зустрівся з посланцями Трампа у Кремлі.

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Зустріч Путіна в посланців Трампа в Кремлі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Путін заявив, що РФ не завдавала ударів по Києву від початку доби

Домовленостей про припинення вогню з Україною більш ніж на три дні нема

РФ гарантуватиме безпеку американських переговірників

Росія нібито не завдавала ударів по Києву з початку доби. Про припинення вогню більш ніж на три дні з Україною домовленостей не було. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі у Кремлі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, цитують росЗМІ.

На початку зустрічі Путін заявив, що ситуація для обговорення є непростою. Він також передав президенту США Дональду Трампу слова подяки та найкращі побажання. За словами російського лідера, Трамп не припиняє спроб зробити внесок у врегулювання російсько-українського "конфлікту".

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Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

На зустрічі також присутні помічник президента РФ Юрій Ушаков та глава РФПІ Кирило Дмитрієв. Путін зазначив, що після Москви Віткофф і Кушнер вирушать до Києва.

Російський лідер також заявив, що контакти такого рівня "завжди йдуть на користь", а Москві нібито комфортно працювати з американськими представниками.

Також Путін заявив, що Росія отримала пропозицію про паузу в ударах по Києву офіційними каналами - через спецслужби та дипломатичні структури. За його словами, удари по столиці України не завдавалися з початку доби.

"Росія не домовлялася з Україною про ширше припинення вогню на три дні", - заявив він.

Віткофф подякував російському диктатору за зустріч і назвав спілкування з ним "однією з найкращих та найбільш пам’ятних історій", які він буде згадувати на пенсії. Він також передав Путіну найкращі побажання від Трампа.

За словами Віткоффа, Трамп продовжує докладати зусиль для врегулювання війни. Натомість Путін заявив, що Росія "зробить все від неї залежне для забезпечення безпеки переговорів" та американських посередників Віткоффа і Кушнера.

Зустріч у Кремлі / Фото: скріншот

Відео зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером дивіться за посиланням.

Чим підступне припинення ударів РФ - пояснення експерта

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що заявлена Кремлем пауза стосується лише Києва, а не Київської області чи інших регіонів України.

"Путін дає вказівку три доби не бити по Києву, по цивільних. Але не дає вказівок не бити по Київщині та інших регіонах і містах України. І це "припинення вогню", - наголосив він.

На його думку, така позиція вкотре демонструє, що саме Росія та Путін не хочуть завершення війни.

Тимчасове припинення ударів - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило завдання серії ударів по українських регіонах в ніч на 5 вересня. РФ продовжила атаки на Україну та ігнорувала пропозиції щодо перемир’я.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна запропонувала запровадити режим припинення вогню і донесла цю ініціативу до Кремля. Він підкреслив, що пропозицію щодо припинення вогню було передано особисто Путіну, але реакції з боку Росії не було.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російський диктатор доручив призупинити удари по Києву. За повідомленням Кремля, розпорядження почало діяти з опівночі 5 вересня.

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Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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