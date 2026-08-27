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Росія вперше застосувала для удару по Україні оновлену балістичну ракету

Анна Косик
27 серпня 2026, 15:00
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Розвідка дізналася, чим відрізняються оновлені балістичні ракети РФ.
Росія вперше застосувала для удару по Україні оновлену балістичну ракету
Росія вдарила по Києву новою ракетою / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube

Що повідомили в ГУР:

  • РФ вперше застосувала оновлену балістичну ракету
  • Ракета "Іскандер-1000" здатна бити на відстань до 550 кілометрів
  • Ракета критично залежить від імпортної електроніки

В одному з комбінованих ракетних ударів по столиці цього літа противник вперше застосував оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі під умовною назвою "Іскандер-1000".

Як повідомили у Головному управлінні розвідки, зазначена ракета входить до складу комплексу під назвою "Бора-М". Оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і, відповідно, збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 кілометрів (390 кілометрів у 9М723-1). Решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723-1.

відео дня
Росія вперше застосувала для удару по Україні оновлену балістичну ракету
Іскандер - 1000 / Інфографіка: Главред

З чого складається ракета 9М723

Лише чверть з 140 оприлюднених ГУР комплектуючих балістичної ракети випускають російські підприємства, тоді як 63 позиції - походять від виробників зі США.

Ще по 8 компонентів виготовлено у Швейцарії та Білорусі, по 4 - у Німеччині й на Тайвані, 3 - у КНР. Попри тривалі спроби Москви локалізувати виробництво, ракета досі критично залежить від імпортної електроніки.

Найбільш показовим є блок обробки польотної інформації, що отримує дані з лазерного гіроскопа, - одна з ключових складових системи наведення. З 43 його компонентів у країні-агресорі Росії виготовлено лише п'ять.

"Найбільш критичні – мікропроцесор, ПЛІС, пам’ять, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі – американських та тайванських виробників - DM&P Electronics, Xilinx (входить до AMD), Atmel (входить до Microchip Technology), Winbond Electronics, Micron Technology, Analog Devices", - йдеться у повідомленні.

Чому РФ атакує Україну балістичними ракетами

В останні місяці ворог використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів у війні. Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер.

"Така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах", - наголосили в ГУР.

Росія бере новий курс ударів по Україні

Главред писав, що за словами авіаційного експерта Богдана Долінце, Росія може запускати по Україні дешевші ракети не для того, щоб уразити конкретний об'єкт, а щоб вимотати українську систему протиповітряної оборони.

Ключова складність виникає ще до моменту пуску перехоплювача - розрахунки ППО не завжди мають можливість швидко класифікувати те, що летить у їхньому напрямку. Саме через це під удар витрат потрапляють ракети до найдорожчих комплексів, зокрема Patriot.

Ракетні удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія у ніч на 27 серпня атакувала Київську область ударними дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, є руйнування.

Цієї ночі РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 258 ударними БпЛА різних типів, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ на столицю 27 серпня в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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