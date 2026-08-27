Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами

Анна Косик
27 серпня 2026, 15:57
google news Підпишіться
на нас в Google
Синоптики попередили про те, що опади охоплять одразу кілька областей України.
Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами
Прогноз погоди в Україні 28 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні завтра будуть опади
  • Як зміниться температура повітря в усіх областях

Погода в Україні завтра, 28 серпня, буде нестійкою, з короткочасними дощами, подекуди і з грозами на півдні та південному-сході країни, вночі також у більшості центральних областей.

За даними Укргідрометцентру, її зумовить атмосферний фронт з Чорного моря. Погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску від антициклону з північного напрямку від України.

відео дня

"З північного сходу до нас продовжуватиме надходити прохолодне повітря", - зауважили синоптики.

У п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні, південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде коливатися в межах +9+14 градусів, на півдні та південному сході очікується +13+18 градусів. Вдень в Україні буде до +21+26 градусів, на Закарпатті до +31 градуса.

Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами
Погода в Україні 28 серпня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області

28 серпня у столиці та на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області +9+14 градусів, вдень синоптики прогнозують +21+26 градусів. У Києві вночі буде від +12 до +14 градусів, вдень температура підвищиться до +23+25 градусів.

Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами
Погода в Києві 28 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Україні у вересні - прогноз

Главред писав, що за даними синоптиків Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у вересні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми.

Середня місячна кількість опадів становить 37–74 мм, у південній частині місцями 28–36 мм, у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях 77–108 мм, на високогір’ї Карпат - 126–130 мм.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в останні п'ять днів серпня в Україні переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому опадів майже не буде, а в більшості регіонів очікується суха погода з проясненнями.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня орієнтовно над Житомирщиною у середніх та верхніх шарах тропосфери утвориться висотний циклон, який рухатиметься у напрямку Чорного моря.

Напередодні стало відомо, що за попередніми розрахунками синоптиками сезонних моделей, початок вересня може пройти під знаком теплої, а часом майже літньої погоди.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Укргідрометцентр Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ просить у КНДР нові потужні ракети та 50 тисяч солдатів: що задумав Путін

РФ просить у КНДР нові потужні ракети та 50 тисяч солдатів: що задумав Путін

17:36Аналітика
ЗСУ могли масовано вдарити по Донецьку новою ракетою - що про неї відомо

ЗСУ могли масовано вдарити по Донецьку новою ракетою - що про неї відомо

17:04Війна
Нові вікові межі мобілізації в Україні: що готують для чоловіків 50+ та молодше 25-ти

Нові вікові межі мобілізації в Україні: що готують для чоловіків 50+ та молодше 25-ти

16:16Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном - простий трюк врятує врожай

Для чого поляки обгортають фруктові дерева картоном - простий трюк врятує врожай

Змішування соди з перекисом водню — дивовижна користь домашнього засобу

Змішування соди з перекисом водню — дивовижна користь домашнього засобу

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туристів у лісі за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туристів у лісі за 43 с

Кому вересень 2026 принесе фінансовий успіх і запуск важливих проєктів — гороскоп

Кому вересень 2026 принесе фінансовий успіх і запуск важливих проєктів — гороскоп

Зелений перець почне червоніти на очах: чим його потрібно полити

Зелений перець почне червоніти на очах: чим його потрібно полити

Останні новини

18:14

Тест на IQ: потрібно знайти знайти число 78 серед 70 за 7 секунд

18:12

Гроші та щастя в дім: що наші пращури завжди клали по кутках оселі

17:56

Перекис водню на стінах: для чого його використовують і як правильно наноситиВідео

17:53

Навіщо люди все частіше вішають фольгу на дверну ручку - секрет здивуєВідео

17:50

Сонце атакує Землю — вчені попереджають про геомагнітний шторм

Бронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересняБронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересня
17:40

Від Ржищева до затопленого села Гусинці та Лисої гори: Алан Бадоєв та Ольга Навроцька презентували 2 частину роману "Хорт. Перший характерник"

17:36

РФ просить у КНДР нові потужні ракети та 50 тисяч солдатів: що задумав Путін

17:14

"З таким не демобілізують": популярний артист-воїн переніс операцію

17:07

Люди, народжені у певні чотири місяці, мають особливу потребу в усамітненні

Реклама
17:04

ЗСУ могли масовано вдарити по Донецьку новою ракетою - що про неї відомо

16:57

Путін може перевірити НАТО на міцність: який сценарій готує Кремль

16:48

Який знак зодіаку опиниться перед важливим вибором: гороскоп на вересень 2026Відео

16:38

Не міг ходити й говорити: зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" опинився у важкому стані

16:34

Королева краси важила 136 кг через діагноз: як вона змінилася за 5 років

16:17

Гороскоп Таро на завтра, 28 серпня: Тельцям — сюрприз, Скорпіону — вибір

16:16

Нові вікові межі мобілізації в Україні: що готують для чоловіків 50+ та молодше 25-ти

16:15

Смерть Гайден Панеттьєрі: представник актриси зробив загадкову заяву

16:06

Євро та долар несподівано подешевшали: свіжий курс валют на 28 серпня

16:00

"Знай свою Україну": з цього року в школах вивчатимуть українські традиції та свята, - Гнат Коробко

15:57

Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами

Реклама
15:56

Гороскоп на завтра, 28 серпня: Тельцям - знайомство, Рибам - можливості

15:46

Популярна російська співачка втратила сина: що відомо

15:42

Три сумки на осінь 2026: стилістка пояснила, як обрати аксесуар на щоденьВідео

15:30

Вейп для українців виявився найдорожчим у Європі – дослідження ВАРЕС

15:25

Одяг висохне вдвічі швидше: допоможе хитрий трюк японських господиньВідео

15:04

Київстар ТБ відкриває сезон Original-мелодрам: "Відважна дівчина" — вже 3 вересня ексклюзивно на платформі

15:00

Місячне затемнення 28 серпня: кому з 3 знаків зодіаку чекати грошового прориву

15:00

Росія вперше застосувала для удару по Україні оновлену балістичну ракету

14:57

Чому 28 серпня чоловікам не радять зустрічатися з тещею: яке свято

14:36

"Не заслужена, не народна": чоловік Федишин обурився через звання для артистки

14:21

Нова хвиля мобілізації в РФ у 2026 році: у розвідці назвали масштаби та терміни

13:56

Тануть на очах: популярні голлівудські зірки стрімко втрачають вагу

13:55

Зірка "Гаррі Поттера" через 15 років знову зіграє свою культову роль

13:50

Серіал 2+2 "Пригоди козака Виговського" вийде на Netflix

13:49

Як швидко відбілити та висушити тюль - що додати у пральну машину

13:38

У Кремлі згадали про ескалацію та зухвало пригрозили Україні - що сказали

12:58

Наталка Карпа опублікувала весільні фото та згадала про важке поранення чоловікаВідео

12:51

Головоломка із сірниками з дитинства, яка змушує добре подуматиВідео

12:37

Росія атакувала торговий центр в Харкові: є загиблий, постраждали люди

12:23

Як пересадити півонії восени: покроковий посібник для садівниківВідео

Реклама
12:22

Китайський гороскоп на завтра, 28 серпня: Півням — м’якість, Свиням — імпульс

12:12

Авто, банки та інші послуги: у Раді заявили про нові обмеження для ухилянтів

12:09

Мирні переговори з Росією: коли і в якому форматі може відновитися діалог

11:50

"Робокоп" повертається: стало відомо, хто зіграє головну роль у новому серіалі

11:44

Ці зірки не потребують червоної доріжки: ТЕТ допомагає собакам із притулку знайти родини

11:36

Як зробити домашній засіб для прибирання з рослини, яка росте в саду

11:24

Мох більше не з’явиться: один популярний напій може очистити все подвір’яВідео

11:14

Олена Зеленська "вигуляла" традиційний аксесуар за 12 тисяч гривень - деталі

10:58

Духовка відмиється легко і швидко: крутий трюк з водою розм'якшить забруднення

10:45

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка біля човна за 37 с

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти