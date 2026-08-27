Сильні пориви вітру та грози: які області України заллє дощами

Синоптики попередили про те, що опади охоплять одразу кілька областей України.

https://glavred.net/synoptic/silnye-poryvy-vetra-i-grozy-kakie-oblasti-ukrainy-zalet-dozhdyami-10791830.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 28 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Де в Україні завтра будуть опади

Як зміниться температура повітря в усіх областях

Погода в Україні завтра, 28 серпня, буде нестійкою, з короткочасними дощами, подекуди і з грозами на півдні та південному-сході країни, вночі також у більшості центральних областей.

За даними Укргідрометцентру, її зумовить атмосферний фронт з Чорного моря. Погоду без опадів на решті території визначатиме поле високого тиску від антициклону з північного напрямку від України.

відео дня

"З північного сходу до нас продовжуватиме надходити прохолодне повітря", - зауважили синоптики.

У п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні, південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде коливатися в межах +9+14 градусів, на півдні та південному сході очікується +13+18 градусів. Вдень в Україні буде до +21+26 градусів, на Закарпатті до +31 градуса.

Погода в Україні 28 серпня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області

28 серпня у столиці та на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області +9+14 градусів, вдень синоптики прогнозують +21+26 градусів. У Києві вночі буде від +12 до +14 градусів, вдень температура підвищиться до +23+25 градусів.

Погода в Києві 28 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Україні у вересні - прогноз

Главред писав, що за даними синоптиків Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у вересні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми.

Середня місячна кількість опадів становить 37–74 мм, у південній частині місцями 28–36 мм, у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях 77–108 мм, на високогір’ї Карпат - 126–130 мм.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в останні п'ять днів серпня в Україні переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому опадів майже не буде, а в більшості регіонів очікується суха погода з проясненнями.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня орієнтовно над Житомирщиною у середніх та верхніх шарах тропосфери утвориться висотний циклон, який рухатиметься у напрямку Чорного моря.

Напередодні стало відомо, що за попередніми розрахунками синоптиками сезонних моделей, початок вересня може пройти під знаком теплої, а часом майже літньої погоди.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред