Росія різко змінила цілі війни проти України: Буданов назвав нові умови РФ для миру

Буданов заявив, що Росія поступово змінює свої пропагандистські цілі у війні проти України через неможливість досягти раніше заявлених результатів.

Росія різко змінила цілі війни проти України - що відомо

Російська пропаганда поступово змінює свої заявлені цілі у війні проти України, адаптуючи їх до реалій, які складаються на полі бою. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов під час Kyiv Stratcom Forum 2026, передає Укрінформ.

"Плине час, і під впливом неприємної для них реальності (для росіян - ред.), з якою вони стикаються, їм доводиться знаходити відповіді для свого суспільства. І кожного разу ця планка знижується. Всі ж це бачать", - зазначив він. відео дня

Буданов зазначив, що початковий російський наратив про "Київ за три дні" згодом змінився на тезу про необхідність захоплення Донбасу будь-якою ціною.

За його словами, приблизно тиждень тому з’явилася ще одна нова установка — про те, що Україна має залишатися без’ядерною державою та не вступати до жодних військових союзів. Він підкреслив, що це свідчить про поступове зниження заявлених Росією цілей, оскільки час минає, а поставлених результатів досягти не вдалося.

Очільник ГУР також зауважив, що російське керівництво вже розуміє неможливість і надалі переконливо просувати тезу про швидке захоплення Києва, адже пояснити суспільству провал таких планів дедалі складніше.

"Так само починають готувати суспільство, що й питання "просто віддайте на Донбас", так не буде. Це теж нереально. Тому починають, мовляв, ми доб'ємось того, що вони (Україна - ред.) будуть позаблокові, до прикладу. Це ж теж перемога. Тому це абсолютно нормальна трансформація", - підсумував він.

Які варіанти щодо війни розглядає РФ - Коваленко

Як писав Главред, у Росії розглядають щонайменше три можливі сценарії подальшого розвитку війни проти України. За словами керівника ЦПД при РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка, ці варіанти охоплюють як спроби поступового заморожування конфлікту, так і перехід до ширшого гібридного протистояння з країнами НАТО.

Перший сценарій передбачає продовження бойових дій щонайменше до 2028 року. При цьому основні сподівання російського керівництва пов’язані з весняно-літньою кампанією 2026 року, під час якої плануються масштабні наступальні дії. Водночас Коваленко вважає, що реалізація такого тривалого сценарію малоймовірна без проведення нової мобілізації в РФ.

Другий варіант полягає у поступовому припиненні вогню та заморожуванні лінії фронту. За його оцінкою, російська пропаганда вже почала формувати інформаційне підґрунтя для такого розвитку подій.

Третій, найжорсткіший сценарій передбачає продовження війни проти України паралельно з нарощуванням гібридного протистояння із НАТО ближче до 2028 року. На думку Коваленка, у межах такого плану можливі провокації або агресивні дії щодо країн Балтії. Він також звернув увагу на просування в Росії законодавчих ініціатив, які дозволяють використовувати збройні сили за кордоном під приводом захисту громадян РФ.

"У випадку з країнами Балтії Кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих ДРГ по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій. Також у цій звʼязці інформаційно вже піднімається тема воєнних заводів на території країн НАТО, які "становлять загрозу РФ", - підсумував він.

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів та умови Кремля

Як раніше повідомляв Главред, у Кремлі вже почали шукати нові пояснення провалу переговорного процесу, а далекобійні удари ЗСУ по військових об’єктах РФ там назвали "перешкодою для миру". Дмитро Пєсков фактично дав зрозуміти, що Москва не збирається згортати бойові дії. У Росії продовжують просувати тезу про "перемогу будь-якою ціною".

Зазначимо, що мирні переговори України та РФ під егідою США зайшли в глухий кут, а в Києві дедалі частіше говорять про відсутність будь-якого прогресу з боку Кремля. Financial Times писало, що Москва й надалі робить ставку саме на військовий тиск, а не на компроміси.

Вадим Денисенко звернув увагу на нові сигнали з Москви. Аналітик вважає, що Путін готується не до переговорів, а до нової хвилі репресій, оскільки Кремль уже не може піднімати ставки так само, як раніше. У колонці йдеться про страх російського керівництва перед внутрішніми змінами в РФ. Це напряму впливає і на риторику щодо війни проти України.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

