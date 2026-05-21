Пастка для ЗСУ: стало відомо, чому Кремль хоче втягнути Білорусь у війну

Юрій Берендій
21 травня 2026, 19:26
Росія навмисно створює додаткові "гарячі точки" вздовж українських кордонів, щоб змусити Україну розпорошувати свої сили, зазначив Ступак.
Загроза з Білоруського напрямку - чому РФ вигідно розтягувати фронт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Об'єднаний штаб ОДКБ

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ намагається максимально розсіяти увагу Генштабу
  • Загальна лінія фронту вже перевищує 3000 км
  • Ворог сковує наші сили на кордоні з Білоруссю

Російські спроби втягнути Білорусь у війну проти України тривають не перший рік і залишаються одним із елементів ширшої стратегії тиску на Київ. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, загальна довжина лінії фронту перевищує 3000 км, а активна зона бойових зіткнень становить близько 1200 км. Україна змушена утримувати війська по всій цій протяжності, що створює значне навантаження на сили оборони.

"У російського командування залізобетонна логіка: чим більше гарячих точок на кордоні України з Росією та Білоруссю, тим більше розсіюється увага нашого Генштабу і наших сил", - розповів Ступак.

Аналітик також нагадав, що, за словами Лукашенка, на українсько-білоруському кордоні перебуває близько 15 тисяч українських військових. Росія, зі свого боку, розуміє, що ці сили потенційно можуть бути перекинуті на інші напрямки, зокрема під Костянтинівку, щоб стримати або зірвати російські наступальні дії.

"Тобто це додаткові сили, які Україна може використовувати. Тому РФ робить усе, щоб у нашого командування не було можливості забрати війська від кордону з Білоруссю і перекинути їх на інші напрямки. Ось такі гарячі точки тримають українське командування у великому шпагаті", - наголосив він.

Дивіться відео, в якому Іван Ступак оцінив ймовірність російського наступу на Київ у 2026 році та втягування Білорусі у війну, а також назвав міста-цілі Росії на літо та осінь:

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про специфічну активність з боку Білорусі на прикордонних ділянках і підкреслив готовність захищати державний суверенітет у разі загрози. Зараз Україна уважно відстежує ситуацію, щоб запобігти провокаціям.

РФ готується до можливого наступу на Київ з території Білорусі, що створює додатковий стратегічний тиск на українські сили. Також існує ризик удару по Чернігівському напрямку або навіть по країнах НАТО з білоруської території. Оборона північних кордонів посилена за розпорядженням командування ЗСУ.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попереджав, що російський Генштаб планує операції наступальних дій з північного напрямку, через що фронт може розширитись.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

