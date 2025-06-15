Несподіваний посередник: як Путін може втрутитися в конфлікт на Близькому Сході

Трамп заявив, що готовий підтримати посередництво Путіна у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

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Після масштабних ударів по Ірану Трамп натякнув на несподівану роль Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп заявив, що Путін готовий бути посередником у конфлікті

США відкриті до ініціативи Путіна щодо миру між Ізраїлем та Іраном

Президент США припустив, що скоро між сторонами може бути укладено мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін може виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє ABC News.

За словами Трампа, він "відкритий" до такої ролі Путіна:

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"Він готовий. Він дзвонив мені з цього приводу. Ми довго говорили про це", – сказав президент США.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив удари по ядерних і військових об'єктах на території Ірану, а також ліквідував 20 високопоставлених іранських командирів. Протистояння між країнами триває: за даними армії оборони Ізраїлю, з початку операції завдано 250 ударів по 720 цілях.

У відповідь Іран запускає хвилі ракетних та дронових атак. Зокрема, повідомлялося про пожежу на нафтопереробному заводі та удари по інших об'єктах, унаслідок яких також потерпає цивільна інфраструктура. За останню ніч в Ізраїлі загинули 12 мирних жителів, ще 385 осіб отримали поранення.

Як повідомляється, напередодні відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним, під час якої обговорювалася ситуація на Близькому Сході.

"Розмова тривала приблизно 1 годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися, на що я відповів, що його війна також має закінчитися", – сказав Трамп.

У соцмережах Трамп заявив, що Іран і Ізраїль мають укласти угоду. За його словами, ведуться переговори, і він переконаний, що "скоро між Ізраїлем та Іраном буде мир".

Війна Ізраїлю проти Ірану - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах у Тегерані, які, за його даними, мають зв’язок з іранською ядерною програмою. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, посилаючись на The Times of Israel.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран мають укласти мирну угоду і вона обов’язково буде досягнута, як це вже було з іншими державами за часів його президентства.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном і загальна нестабільність у регіоні можуть виявитися вигідними для Росії через зростання цін на нафту, що сприятиме зміцненню її економіки в умовах війни проти України.

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Що таке ABC News? ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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