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Несподіваний посередник: як Путін може втрутитися в конфлікт на Близькому Сході

Руслан Іваненко
15 червня 2025, 18:48
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Трамп заявив, що готовий підтримати посередництво Путіна у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Несподіваний посередник: як Путін може втрутитися в конфлікт на Близькому Сході
Після масштабних ударів по Ірану Трамп натякнув на несподівану роль Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Трамп заявив, що Путін готовий бути посередником у конфлікті
  • США відкриті до ініціативи Путіна щодо миру між Ізраїлем та Іраном
  • Президент США припустив, що скоро між сторонами може бути укладено мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін може виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє ABC News.

За словами Трампа, він "відкритий" до такої ролі Путіна:

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"Він готовий. Він дзвонив мені з цього приводу. Ми довго говорили про це", – сказав президент США.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив удари по ядерних і військових об'єктах на території Ірану, а також ліквідував 20 високопоставлених іранських командирів. Протистояння між країнами триває: за даними армії оборони Ізраїлю, з початку операції завдано 250 ударів по 720 цілях.

У відповідь Іран запускає хвилі ракетних та дронових атак. Зокрема, повідомлялося про пожежу на нафтопереробному заводі та удари по інших об'єктах, унаслідок яких також потерпає цивільна інфраструктура. За останню ніч в Ізраїлі загинули 12 мирних жителів, ще 385 осіб отримали поранення.

Як повідомляється, напередодні відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним, під час якої обговорювалася ситуація на Близькому Сході.

"Розмова тривала приблизно 1 годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися, на що я відповів, що його війна також має закінчитися", – сказав Трамп.

У соцмережах Трамп заявив, що Іран і Ізраїль мають укласти угоду. За його словами, ведуться переговори, і він переконаний, що "скоро між Ізраїлем та Іраном буде мир".

Війна Ізраїлю проти Ірану - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах у Тегерані, які, за його даними, мають зв’язок з іранською ядерною програмою. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю, посилаючись на The Times of Israel.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран мають укласти мирну угоду і вона обов’язково буде досягнута, як це вже було з іншими державами за часів його президентства.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном і загальна нестабільність у регіоні можуть виявитися вигідними для Росії через зростання цін на нафту, що сприятиме зміцненню її економіки в умовах війни проти України.

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Що таке ABC News?

ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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Кремль Іран Дональд Трамп Володимир Путін війна в Ізраїлі Удар Ізраїлю по Ірану
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