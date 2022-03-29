Провал бліцкригу РФ: генерал США назвав ключову умову перемоги України

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Плани президента Росії Володимира Путіна про захопленні України за три дні розбилися об запеклий опір ЗСУ і всього українського народу.

Україна не просто може, а повинна перемогти російських окупантів, заявив екс-командувач Сухопутними військами в Європі генерал США Бен Ходжес, повідомляє Bild.

Він уточнив, що більш ніж за місяць війни окупанти змогли взяти тільки один обласний центр Херсон. При цьому наступ на Київ і на інші великі і стратегічно важливі міста - Харків, Суми, Чернігів – захлинувся.

Американський генерал у відставці вважає, що українцям під силу як мінімум відкинути російські війська на лінію, яка існувала до 24 лютого.

Серед факторів успіху ЗСУ у війні проти РФ він назвав: постачання протитанкової та зенітної зброї від західних союзників. Оперативне переміщення зброї на фронт, отримання Україною розвідувальну інформацію з супутників про пересування російських військ.

Разом з тим співрозмовник вважає, що головна причина невдач Росії криється в самій армії і її керівництві, де величезні проблеми з постачанням і бойовим духом.

"Солдати і підрозділи не навчені і не дисципліновані. Зарозумілість, з якою вони планували цю кампанію, призвела до загибелі тисяч невинних українських громадян, а також тисяч їхніх власних солдатів", – додав Ходжес.

Раніше в Міноборони США підкреслили, що окупаційні сили РФ в Україні головну увагу приділять захопленню східних областей, а не Києва.

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