Провал бліцкригу РФ: генерал США назвав ключову умову перемоги України

Українцям під силу відкинути війська РФ на лінію, яка існувала до 24 лютого, вважає Бен Ходжес.
Плани президента Росії Володимира Путіна про захопленні України за три дні розбилися об запеклий опір ЗСУ і всього українського народу.
Україна не просто може, а повинна перемогти російських окупантів, заявив екс-командувач Сухопутними військами в Європі генерал США Бен Ходжес, повідомляє Bild.
Він уточнив, що більш ніж за місяць війни окупанти змогли взяти тільки один обласний центр Херсон. При цьому наступ на Київ і на інші великі і стратегічно важливі міста - Харків, Суми, Чернігів – захлинувся.
Американський генерал у відставці вважає, що українцям під силу як мінімум відкинути російські війська на лінію, яка існувала до 24 лютого.
Серед факторів успіху ЗСУ у війні проти РФ він назвав: постачання протитанкової та зенітної зброї від західних союзників. Оперативне переміщення зброї на фронт, отримання Україною розвідувальну інформацію з супутників про пересування російських військ.
Разом з тим співрозмовник вважає, що головна причина невдач Росії криється в самій армії і її керівництві, де величезні проблеми з постачанням і бойовим духом.
"Солдати і підрозділи не навчені і не дисципліновані. Зарозумілість, з якою вони планували цю кампанію, призвела до загибелі тисяч невинних українських громадян, а також тисяч їхніх власних солдатів", – додав Ходжес.
Раніше в Міноборони США підкреслили, що окупаційні сили РФ в Україні головну увагу приділять захопленню східних областей, а не Києва.
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