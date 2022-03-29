РФ програла на 6 з 8 напрямках війни в Україні: Арестович розповів, як Кремль "піджав хвіст"

Відведення Росією військ від Києва – це констатація оперативної поразки РФ – Арестович/ Макс Левін, Facebook Арестович

Росія зазнала поразки у війні проти України на шести з восьми напрямках. При цьому українські війська продовжують ефективно протистояти ворогу.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю ВВС. Він наголосив, що навіть у російських пропагандистських джерелах уже просочується інформація, яка дає зрозуміти, що в Кремлі все пішло не по плану.

Арестович нагадав, що вже на другий день після початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ попросила нас про перемовини.

"Я непогано знаю воєнну історію і не можу пригадати випадку, коли агресор з переважаючими силами на другий день просить про перемовини. Це означає, що в першу ж добу все пішло не так", – зазначає радник голови ОП.

Також він нагадав, що в Росії 4 березня Рада Федерації розглядала на засіданні питання загальної мобілізації. Це стало ще одним підтвердженням, що країні-агресорці не вистачало сил. Проте оголосити загальну мобілізацію в РФ таки не наважилися. За словами Арестовича, це підтверджує, що Кремль не контролює навіть загальний політичний стан всередині своєї країни.

Радник голови ОП зазначив, що в Росії "пам'ятають 1917 рік, коли мобілізовані зняли батюшку-царя, бо не хотіли на фронт". Тому, за словами Арестовича, Путін боїться давати зброю російському народу.

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"Ми, мовляв, з самого початку хотіли лише допомогти ОРДЛО, і зараз переносимо всі зусилля туди. І це справді так, бо з-під Херсону, з Київщини, з Харківщини зараз колони перекидаються на Схід. Тобто вони розписалися в своїй поразці", – наголосив він.

Арестович зазначив, що 4 березня, коли РФ злякалася і відмовилася від ідеї проводити загальну мобілізацію, стало днем її стратегічної поразки. А от нинішнє відведення військ від Києва в інших регіонах – це вже констатація оперативної поразки.

"Було вісім напрямів, якими вони наступали, а зараз залишилися два з половиною. На шести, значить, поразка", – наголосив Арестович.

Відведення військ РФ від Києва і Чернігова

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних сил України заявляли, що частина військ окупантів виходить з Київщини і Чернігівщини. Російські загарбники не досягнули мети наступальної операції. Проте зберігається загроза того, що вороги і далі гатитимуть як по військових, так і по цивільних об’єктах, зазначили у Генштабі.

Пізніше в Міноборони Росії офіційно заявили, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямах. Про це заявив заступник російського Міноборони Олександр Фомін після переговорів з українською делегацією у Стамбулі. Він сказав, що "у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення та мають бути створені умови для нормальної роботи".

Також повідомлялося, що розвідка США зафіксувала відступ частини військ РФ від Києва. Проте у Сполучених Штатах сказали, що поки рано цьому радіти, і пояснили, які ризики ховаються за цим маневром.

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