'Ви не сховаєтеся': Буданов зробив жорстке попередження пілотам РФ після удару по Прилуках

Кирило Буданов звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по українських містах.

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Буданов попередив російських пілотів після удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Facebook.com/kyrylo.budanov.official

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Буданов звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по Україні

Він заявив, що російські пілоти не сховаються за наказами

Внаслідок російського удару загинули 18 людей, зокрема четверо дітей

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на черговий масований комбінований удар Росії по Україні та звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по житлових будинках.

За словами керівника ОП, російська ракета зруйнувала частину багатоквартирного будинку в Прилуках. Під завалами опинилися цивільні.

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Буданов зазначив, що загалом у місті загинули 18 людей, серед них четверо дітей. Ще 55 людей травмовані, зокрема семеро дітей. Загиблі та постраждалі також є в Києві, Кременчуці та інших містах. Рятувальники продовжували розбирати зруйновані конструкції

Також загиблі та постраждалі є в Києві, Кременчуці та інших містах України.

"Окремо звертаюся до російських пілотів, які пускали ракети на житлові будинки: ви не сховаєтеся за наказами", - підкреслив керівник ОП.

Також Буданов звернувся до тих, хто продовжує спокійно спостерігати за злочинами Кремля проти України.

"Які ще "бізнес-перспективи" ви намагаєтеся розгледіти крізь пил від зруйнованих українських будинків?" - написав керівник ОП.

Удар РФ по Прилуках - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав у Telegram про ракетний удар по місту Прилуки. Чаус зазначив, що було пряме влучання у п’ятиповерхівку і розпочато пошуково-рятувальні роботи за фактом атаки.

За даними ДСНС, кількість загиблих зросла до 18 осіб, постраждали близько 55 людей, врятовано 15 осіб.

У МВС повідомляли, що найменшій пораненій дівчинці всього три роки. Також серед постраждалих є поліцейська – її чоловік, який ще донедавна воював у складі поліції на фронті, та мати загинули.

За інформацією голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка, у будинку, зруйнованому в результаті атаки РФ, загинула працівниця групи "Нафтогаз України".

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чого чекати від ударів РФ по Україні взимку - коментар експерта

Росія взимку може зберегти здатність завдавати масштабних ударів по Україні, а їхньою метою може стати не лише енергетична інфраструктура, а й психологічний тиск на населення. Авіаційний експерт Костянтин Криволап не бачить підстав для оптимістичного сценарію на найближчий опалювальний сезон.

За його словами, багато залежатиме від того, чи зможе Росія зберегти нинішні можливості для ведення повітряної кампанії. Водночас ситуація для України може бути кращою, ніж на початку повномасштабної війни, оскільки за цей час було накопичено значний досвід підготовки до атак.

"Якщо не буде жодного впливу на Китай, то всі ті російські спроможності, про які я говорив, збережуться. І все це буде по нас летіти. Є дуже багато факторів, які визначатимуть, чим і де ми зможемо відповісти", - сказав Криволап.

Окремим фактором залишається перспектива припинення бойових дій. За оцінкою експерта, наразі немає ознак, які дозволяли б розраховувати на швидке перемир’я, зокрема щодо атак на енергетичний сектор.

"Тому моє ставлення до цієї зими досить песимістичне. Основна мета того, що зараз робить Путін, - це колосальний психологічний тиск на населення", - зазначив Криволап.

На думку аналітика, Кремль може розраховувати на те, що наслідки обстрілів позначатимуться не тільки на роботі критичної інфраструктури. Тривалі перебої та складні побутові умови можуть впливати на суспільні настрої.

"Якщо люди мобілізовані психологічно, готові воювати й терпіти - це одна ситуація. Коли люди роздратовані й починають говорити: "Скільки вже можна?" - це зовсім інша ситуація", - пояснив експерт.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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