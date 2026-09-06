Всю ніч РФ здригалася від вибухів: Рязань і Ростов атакували дрони, є прильоти та пожежі

За повідомленнями моніторингових каналів, однією з цілей атаки став Рязанський НПЗ - один із ключових нафтопереробних об’єктів Росії.

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Атака на Рязань та Ростов 6 вересня / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova+

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Дрони атакували Рязань і Ростовську область

У Рязані після атаки спалахнув Рязанський НПЗ, над містом здійнявся дим

У Ростовській області після нічної атаки повідомляли про пожежі та влучання

У ніч проти 6 вересня безпілотники атакували Рязанську та Ростовську області Росії. У Рязані під ударом опинився один із найбільших НПЗ РФ, а в Ростові та Батайську всю ніч лунали вибухи й працювала ППО. Про це повідомляють моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

У Рязані, за даними моніторингових каналів, під удар міг потрапити Рязанський нафтопереробний завод.

відео дня

Після вибухів у районі підприємства спалахнула пожежа, над місцем займання видно густий дим. У мережі також поширюють кадри з наслідками атаки.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств центральної Росії. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Також у Рязані повідомляли про можливу атаку на склад Ozon. За іншою інформацією, вибух стався десь поблизу об’єкта.

Атака на Ростов

Неодноразово вибухи лунали й у Ростовській області. Протягом ночі місцеві жителі повідомляли про прольоти безпілотників, роботу ППО та вибухи. Після атаки в Ростові виникла пожежа.

Гучно було і в Батайську, який розташований приблизно за 8 км від Ростова-на-Дону. За повідомленнями місцевих жителів, там працювала протиповітряна оборона.

OSINT-канали також повідомили, що через роботу російських засобів РЕБ один із дронів влучив у багатоповерхівку в Ростові.

Атаку на Ростовську область підтвердив губернатор регіону Юрій Слюсар. За його словами, протягом ночі в області знищили близько трьох десятків БпЛА.

"️Сьогодні вночі Ростовська область знову зазнавала масованої повітряної атаки, в ході якої знищено близько трьох десятків БпЛА в Ростові та Батайську, Матвєєво-Курганському, М'ясниківському, Азовському, Міллерівському, Чортківському районах," – написав він.

Як українські удари по території РФ впливають на Путіна

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, кремлівський диктатор нещодавно посилив охорону для себе та високопосадовців РФ. ФСО різко посилила безпеку навколо Путіна та його оточення.

Причини такого рішення дві. Перша - це удари українських безпілотників вглиб Росії. Друга - посилення вбивств і замахів на високопосадовців російських військових по всій Росії.

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, зранку 4 вересня безпілотники досягли російської Республіки Башкортостан й атакували місто Стерлітамак, розташоване на відстані понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Під удар БПЛА, ймовірно, потрапив об’єкт нафтохімічної промисловості.

Крім того, в ніч на 4 вересня місто Сочі в Краснодарському краї атакували безпілотники. За попередніми даними, дрони вразили установки протиповітряної оборони росіян, велику нафтобазу та автозаправну станцію.

Нагадаємо, в ніч на 1 вересня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Ленінградській області після серії ударів загорівся великий торговельний морський порт. У Самарській області РФ повідомляється про серію вибухів і "прильоти" в Тольятті. Також дрони долетіли до Москви.

НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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