Путін зробив собі кривавий 'подарунок': Зеленський жорстко відреагував на масований удар

Росія, за словами президента, збирається й надалі рухатися шляхом ескалації, вбивств і обстрілів.

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Масований удар РФ 7 жовтня / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот

Головне із заяв Зеленського:

Масована атака РФ забрала життя 25 людей, ще близько 100 поранені

Росія й надалі рухатиметься шляхом ескалації, вбивств і обстрілів

Зеленський закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву

Унаслідок масованої атаки РФ по Україні 7 жовтня загинули 25 людей, ще близько 100 дістали поранення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, упродовж дня тривали роботи з розбору завалів після російського ракетного удару по Прилуках. Російська ракета Х-101 влучила безпосередньо в житловий будинок.

відео дня

"На жаль, 19 людей загинули, серед них п’ятеро маленьких дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей. Сто людей поранені", - зазначив глава держави.

Президент зазначив, що російська атака була комбінованою – РФ застосувала балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники Shahed.

"Такий "подарунок" Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. Вдень були нові удари "шахедами" та авіаційними бомбами", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Росія продовжує рухатися шляхом ескалації, щоденних ударів і вбивств цивільних.

Зеленський також закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Москву та зазначив, що можливе послаблення обмежень або сигнали про їхнє зняття лише сприяють продовженню російської агресії.

"Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна - це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі", - наголосив президент.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Масована атака РФ 7 жовтня - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав у Telegram про ракетний удар по місту Прилуки. Чаус зазначив, що було пряме влучання у п’ятиповерхівку і розпочато пошуково-рятувальні роботи за фактом атаки.

Глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про масовану ракетно-дронову атаку на Полтавщину і вказав на влучання у житлові райони Кременчука. За оновленими повідомленнями, внаслідок удару попередньо загинули дві особи і 19 осіб отримали поранення, рятувальна операція триває.

Співзасновниця центру "Садиба Нюшанік" Ірина Снопко повідомила про повне знищення притулку для птахів у Вишгородському районі. Вона описала масштаб втрат та повідомила про втрату приміщень і обладнання. Внаслідок удару дотла згоріли стаціонар, курник і перепелятник, а напередодні до центру прийняли трьох нових птахів.

Чого чекати від ударів РФ по Україні взимку - коментар експерта

Росія взимку може зберегти здатність завдавати масштабних ударів по Україні, а їхньою метою може стати не лише енергетична інфраструктура, а й психологічний тиск на населення. Авіаційний експерт Костянтин Криволап не бачить підстав для оптимістичного сценарію на найближчий опалювальний сезон.

За його словами, багато залежатиме від того, чи зможе Росія зберегти нинішні можливості для ведення повітряної кампанії. Водночас ситуація для України може бути кращою, ніж на початку повномасштабної війни, оскільки за цей час було накопичено значний досвід підготовки до атак.

"Якщо не буде жодного впливу на Китай, то всі ті російські спроможності, про які я говорив, збережуться. І все це буде по нас летіти. Є дуже багато факторів, які визначатимуть, чим і де ми зможемо відповісти", - сказав Криволап.

Окремим фактором залишається перспектива припинення бойових дій. За оцінкою експерта, наразі немає ознак, які дозволяли б розраховувати на швидке перемир’я, зокрема щодо атак на енергетичний сектор.

"Тому моє ставлення до цієї зими досить песимістичне. Основна мета того, що зараз робить Путін, - це колосальний психологічний тиск на населення", - зазначив Криволап.

На думку аналітика, Кремль може розраховувати на те, що наслідки обстрілів позначатимуться не тільки на роботі критичної інфраструктури. Тривалі перебої та складні побутові умови можуть впливати на суспільні настрої.

"Якщо люди мобілізовані психологічно, готові воювати й терпіти - це одна ситуація. Коли люди роздратовані й починають говорити: "Скільки вже можна?" - це зовсім інша ситуація", - пояснив експерт.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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