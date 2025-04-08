РФ атакувала Дніпропетровщину: спалахнула пожежа, пошкоджено інфраструктуру та будинки

Окупанти застосували проти України ракету і 46 ударних БпЛА типу Shahed.

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Дніпропетровська область постраждала через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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Які наслідки атаки РФ були зафіксовані

Скільки ворожих дронів збито

У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували дронами та з важкої артилерії мирні населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, підприємство та приватні будинки.

Як повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак, уночі ворог атакував за допомогою БпЛА Самарівський район. Пошкоджено інфраструктуру. Сталося загоряння. Пожежу рятувальники загасили. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків і магазин.

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Рятувальники загасили пожежу / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По Нікопольщині загарбники гатили безпілотниками та важкою артилерією - цілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Унаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлі, промислове підприємство, приватний будинок та автобус.

На Дніпроптрвщині є руйнування внаслідок атаки / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Синельниківському районі через російські обстріли побито 2 приватні будинки та господарську споруду.

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Над Дніпропетровською областю було знищено 8 дронів.

Що кажуть у Повітряних силах

З вечора 7 квітня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М і 46-ма ударними БпЛА типу Shahed. Також ворог застосував безпілотники-імітатори різних типів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, 40 дронів не долетіли до цілі.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачено (без негативних наслідків)", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок російської атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Дрони Шахед - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Окупанти атакували ракетою з району російського міста Курськ, а дрони запускали з району російського Приморського-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного і морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.

У ніч на 5 квітня російські окупанти вночі запустили по Україні 92 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 51 ворожий дрон. Ще 31 безпілотник-імітатор - не досяг цілей (були локально втрачені, без негативних наслідків).

2 квітня Росія здійснила нову масовану атаку, випустивши 74 дрони по Україні. Основною метою став Харків, на який було спрямовано щонайменше 14 ударних безпілотників.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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