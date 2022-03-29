"Ніяка це не спецоперація": російський солдат "прозрів" у полоні і готовий воювати за Україну

Російський солдат "прозрів" у полоні і готовий воювати за Україну / скріншот

Полонений російський окупант зізнався, що в українському полоні йому краще, ніж в армії.

Також загарбник заявляє, що готовий воювати за Україну, повідомляє СБУ, опублікувавши відео з окупантом.

"Якби у мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім'ю і залишитися тут жити – я б із задоволенням це зробив", – заявив 21-річний полонений.

Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить в цьому вражаючий контраст зі своєю батьківщиною. Його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця РФ, а дорога тривала 4-5 днів.

"Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді зрозуміли: ніяка це не "спецоперація", а справжня війна. Хотіли розвернутися і виїхати звідти, але пригрозили розстрілом", – стверджує бранець.

Втім, йому все ж вдалося "втекти": 14 окупантів виїхали в бік РФ, але згодом потрапили в полон. Тепер з ними працюють слідчі і контррозвідники СБУ.

Раніше в Мережі з'явився наказ тимчасово виконуючого обов'язкового міністра оборони Росії, в якому йдеться, що у зв'язку з випадками здачі російськими військовими в полон в Україні, що почастішали, і адекватного до них ставлення, в відомстві агресора повинні створити фейкові відео "знущань над полоненими" на території Української держави.

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