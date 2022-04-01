Сам зупинив колону і взяв в полон офіцера РФ: український десантник героїчно відзначився у бою

Український десантник самостійно зупинив колону окупантів/ Фото ілюстративне, Reuters

Український десантник відзначився у бою проти російських загарбників на Миколаївщині. Снайпер розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Микола Б. дуже точно поцілив у головну машину колони окупантів, коли ті рухалися вперед.

Внаслідок цього зупинилася вся колона – в орків виник затор. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Колону очолювала броньована машина "Рись" 34-ї окремої мотострілецької (гірської) бригади збройних сил РФ. Саме в неї і влучив український снайпер.

Коли усі одиниці техніки поза першою машиною зупинилися, це дало змогу одразу спрацювати воїнам десантно-штурмового підрозділу ЗСУ. Захисники України з гранатометів і кулеметів почали розстрілювати окупантів, які потрапили у засідку.

"Зазнавши втрат, загарбники змушені були відступити. Прикметно, що у цьому бою Микола Б. ще й захопив у полон російського офіцера. Далі буде", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пропагандисти РФ заявили, що нібито російські бойовики на Донеччині вбили українську снайперку Олену Білозерську. Військова відреагувала на таке повідомлення і "передала привіт" пропагандистам.

Також раніше подібна історія сталася з легендарним снайпером з Канади "Валі", який приїхав допомагати Україні захищатися від РФ. Російська пропагандистська машина розтрубила, що снайпера вбили окупанти. Після цього "Валі" опублікував своє свіже фото, щоб розвінчати міфи пропаганди РФ, яка його "поховала".

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