Загинули всі на палубі та в рубці: родичі моряків розкрили нові деталі затоплення Москви

Загибель крейсера Москва / twitter.com/Osinttechnica

Мати одного з матросів ракетного крейсера Москва, який затонув після удару ЗСУ, розповіла про те, що ввечері 14 квітня їй подзвонив син, і все що повідомив – йшло всупереч офіційним заявам російської влади.

Зокрема, він підтвердив, що в корабель потрапили українські ракети Нептун. Він повідомив про 40 загиблих на крейсері, пише Радіо Свобода.

"Син мені подзвонив по телефону 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? У нас запустили 3 ракети! (за даними української влади, по крейсеру "Москва" були випущені дві крилаті ракети Нептун – ред.)", – жінка продовжила розповідь. - Частину хлопців евакуювали на фрегат Макарів. Всіх тих, що вижили доставили в Севастополь".

На той момент жінка вже бачила повідомлення в новинах про "пожежу на кораблі" і запитала у нього про це.

"Він мені сказав: "Ні, мамо, це неправда. Ніякий це не пожежа". Він не просто так це говорить, не з голови взяв. Розповідає мені і плаче від пережив жаху. Ну, погодьтеся, що він просто так би це не придумав. І це не шлюпка, я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети Нептун".

Тому тепер жінка виключає офіційну версію Міноборони РФ про нібито загоряння Москви в результаті детонації боєприпасу.

Всього на Москві, за словами матері російського матроса, перебували близько 510 осіб. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих. "За його словами, загинули всі, хто був на палубі, в рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, тому що удар стався якраз по палубі... Є поранені з відірваними кінцівками", - каже жінка.

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На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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