"Підсмажили" Алігатора: Арестович оцінив знищення "супервертоліта" РФ

На більшій частині території України літаки і вертольоти РФ впевнено збивають ЗСУ.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував вдалі дії бійців 95-ї бригади ЗСУ, які збили ворожий вертоліт Ка-52.
Як підкреслив він в ході брифінгу, ворог зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС.
Радник глави ОП зазначив, що на решті території України їх впевнено збивають наші Повітряні Сили.
"Як ми бачили, 95 бригада збила російський вертоліт пострілом з протитанкового ракетного комплексу. Це видатне військове досягнення", - говорить він.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Озброєння:
- Гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;
- блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;
- авіабомба.
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Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка - 52 Алігатор.
Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.
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