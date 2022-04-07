"Підсмажили" Алігатора: Арестович оцінив знищення "супервертоліта" РФ

ЗСУ знищили Ка-52 Алігатор РФ / Фото Вікіпедія

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував вдалі дії бійців 95-ї бригади ЗСУ, які збили ворожий вертоліт Ка-52.

Як підкреслив він в ході брифінгу, ворог зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС.

Радник глави ОП зазначив, що на решті території України їх впевнено збивають наші Повітряні Сили.

"Як ми бачили, 95 бригада збила російський вертоліт пострілом з протитанкового ракетного комплексу. Це видатне військове досягнення", - говорить він.

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Озброєння:

Гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;

блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;

авіабомба.

читайте такожСмертельний "укус" Оси: ЗСУ знищили вертоліт російських окупантів

Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка - 52 Алігатор.

Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Читайте ще: