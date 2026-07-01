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РФ запустила небезпечний дрон нового покоління: у МО розкрили головну технологію

Олексій Тесля
1 липня 2026, 01:51
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Ключовим елементом нової модифікації є система автоматичного виявлення, захоплення та супроводу цілі.
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Росія модернізує ударні дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Головне із заяв Бескрестнова:

  • Однією з розробок став дрон для виявлення та ураження пріоритетних цілей
  • Безпілотники оснащуються кількома камерами, що працюють у різних режимах

Росія продовжує вдосконалювати ударні безпілотники сімейства "Шахед", впроваджуючи нові технології наведення.

Про це розповів радник міністра оборони України, фахівець з військових технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

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За його словами, однією з таких розробок стала модифікація "Герань Сікер", призначена для виявлення та ураження пріоритетних цілей. Експерт зазначив, що така система може встановлюватися на різні версії російських безпілотників "Герань" - від другої до четвертої.

Бескрестнов повідомив, що останнім часом дедалі частіше фіксується застосування реактивної версії "Герань-4 Сікер".

Він також розповів, що ці безпілотники оснащуються кількома камерами, які працюють у різних режимах, а також MESH-радіомодемом, що дозволяє оператору керувати дроном.

За словами фахівця, ключовим елементом нової модифікації є система автоматичного виявлення, захоплення та супроводу цілі. Як зазначив Бескрестнов, вона створена на базі Raspberry Pi.

Експерт пояснив, що після фіксації об’єкта безпілотник здатний продовжувати атаку вже без подальшої участі оператора.

Наприклад, якщо оператор "Сікера" захопить локомотив на відстані близько кілометра, малопотужна система радіоелектронної боротьби на самому локомотиві вже не зможе ефективно його захистити. У такому випадку алгоритми машинного зору можуть самостійно довести дрон до цілі.

РФ запустила небезпечний дрон нового покоління: у МО розкрили головну технологію
/ Главред

Жданов про ризик нових масованих ударів по Києву

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність нових масштабних атак на Київ залишається високою. За його оцінкою, російські війська можуть робити більш тривалі перерви між ударами, однак це не означає зниження загрози для столиці.

Аналітик також заявив, що під час останньої масованої атаки Росія, на його думку, задіяла практично весь доступний арсенал ракетного озброєння. За його словами, серед застосованих засобів ураження могла бути й міжконтинентальна балістична ракета.

Удари РФ по Україні - новини за темою:

Раніше повідомлялося, що ворог атакував і місто Дніпро. Під час роботи підрозділів Держнадзвичайних ситуацій окупанти завдали повторного удару, в результаті чого загинув рятувальник.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".

Як повідомляв Главред, раніше російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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