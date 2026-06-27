Росіяни почали запускати новий небезпечний дрон: що про нього відомо

Ймовірно, дрон може розвивати швидкість до 280 км/год.

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Новий реактивний дрон РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, ua.depositphotos.com

Головне із заяви "Флеша":

РФ застосовує новий реактивний безпілотник

Це може бути реактивна версія дрона "Дельта"

Характеристики ще потребують підтвердження

Російські окупаційні війська почали використовувати на фронті новий реактивний безпілотник. Про це заявив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, це, ймовірно, версія дрона "Дельта".

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"Пам’ятаєте, я розповідав вам про дешевий реактивний БпЛА ворога, який почав використовуватися на фронтах. Є думка, що це реактивна версія БпЛА "Дельта"", - йдеться у повідомленні.

Він також розповів про характеристики цього дрона. Зокрема, дальність ураження складає до 200 км, тривалість польоту до 50 хв, а швидкість - до 280 км/год.

БпЛА "Дельта" / фото: facebook.com/Serhii.Flash

"Флеш" додав, що наразі трофейних зразків дрона у розпорядженні немає, тому остаточно підтвердити ці параметри поки що неможливо.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Росія вдосконалює ракети Х-101

Головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння полковник Олександр Заруба говорив, що ракета Х-101 - не нова зброя, але вона пройшла серйозну модернізацію.

За його словами, росіяни суттєво вдосконалили ракету, щоб ускладнити її виявлення та знищення.

"Вага бойових частин збільшилася з 450 кг до близько 800 кг. Друга бойова частина може бути скинута або підірвана на висоті 100-200 метрів від цілі. Виробництво оцінюється в 40-50 одиниць на місяць", - наголосив він.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов заявляв, що країна-агресор Росія вже накопичила достатньо засобів для проведення масштабної комбінованої атаки на Україну.

Очільник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю вважає, що інтенсивність російських ударів по Україні могла скоротитися, тому що диктатор Володимир Путін наказав своїй армії зекономити ресурси для нових масованих атак.

Водночас Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше говорив, що атаки "Шахедів" на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. З 25 січня 2026 року — радник Міністра оборони України. З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України.

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