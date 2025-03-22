Зустріч Трампа з Путіним: Віткофф назвав імовірні терміни переговорів

Важливо:
- У США зробили заяву про переговори з Путіним
- Зустріч президентів варто очікувати вже в найближчі місяці
Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися вже найближчим часом.
Про це в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
За його словами, зустріч Трампа і Путіна варто очікувати вже найближчими місяцями.
"Я думаю, що зустріч відбудеться в найближчі кілька місяців", - зазначив Віткофф.
Раніше повідомлялося про те, що в Кремлі готують питання перед зустріччю Путіна і Трампа. Путін і Трамп самі встановлять терміни своєї зустрічі, вона буде підготовлена, коли вони ухвалять рішення.
Як писав Главред, Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснили, в чому вони полягають.
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Хто такий Такер Карлсон
Такер Карлсон - американський консервативний політичний оглядач, журналіст. Вів політичне ток-шоу на Fox News під назвою "Вечір з Такером Карлсоном" з 14 листопада 2016 року по 21 квітня 2023 року. Засновник і власник власного незалежного потокового сервісу "Tucker Carlson Network".
Карлсона вважають одним із найвпливовіших прихильників колишнього президента США Дональда Трампа.
У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки.
Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів. У сфері зовнішньої політики Карлсон ізоляціоніст і виступає проти участі США в міжнародних конфліктах.
24 квітня 2023 року американський канал Fox News звільнив Карлсона. Рішення ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок - власник холдингу News Corp, якому належить Fox News.
Такер Карлсон - прихильник теорій змов. Свого часу він всерйоз стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, а в Україні, мовляв, є американські лабораторії з виробництва біологічної зброї.
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