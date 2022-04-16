Переплутали з бензовозом: орки насмішили крадіжкою асенізатора

Рашисти зрештою зметикували, що до чого, тому кинули свій трофей прямо в лісі.
Російські окупанти вкрали у жителів України машину-асенізатор. Ймовірно, орки думали, що їм дістався приз у вигляді паливозаправника.
Про курйоз пишуть бійці 72 ОМБР імені Чорних запорожців, які поділилися фотографією у своєму Facebook.
Зрештою рашисти зметикували, що до чого, тому кинули свій трофей прямо в лісі.
Звернемо увагу, що на цистерні залишили красномовний напис, очевидно, щоб їх колеги по зброї не повторювали їх помилок.
"Переплутали з бензовозом і забрали у місцевих жителів. Напевно, досі не зрозуміли, що це за машина така. А це авто, що чистить вигрібні ями. Не питайте, чому вони не знали. У них просто не прийнято таким користуватися",-повідомили в прес-службі бригади.
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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський потролив армію РФ: стала постачальником техніки для ЗСУ.
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