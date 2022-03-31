Перекидають війська з Білорусі до Росії: окупанти готуються наступати на схід України - Генштаб

Російські окупаційні війська / Reuters

Росія проводить роботу з перегрупування частини своїх військ для того, щоб організувати наступ на територію України. Росіяни на поїздах перекидають військові підрозділи з Білорусі на російську територію. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з даними військового командування, окупаційні сили РФ проводять маневри з перегрупування, щоб надалі здійснити наступ у Східній операційній зоні.

Зокрема, встановлено, що ворог перекидає частини своїх військ і техніки з республіки Білорусь на територію російської держави на поїздах.

"Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил Російської Федерації з метою ведення наступу в Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ і техніки ворога з території республіки Білорусь на територію Російської Федерації залізничним транспортом", - підкреслили в Генштабі.

Раніше в МВС заявили, що Росія стягує війська до кордонів України. Як розповів радник міністра Вадим Денисенко, потрібно готуватися до наступу в напрямку Харківської та Київської областей, а також Донбасу.

Також повідомлялося, що у Курській області зосереджена величезна кількість застарілої військової техніки РФ, яку забрали зі складів. Її боєздатність невідома.