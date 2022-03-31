УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Перекидають війська з Білорусі до Росії: окупанти готуються наступати на схід України - Генштаб

31 березня 2022, 14:26

Ворожі війська продовжують роботу над перегрупуванням своїх військових підрозділів.

війська Росії
Російські окупаційні війська / Reuters

Росія проводить роботу з перегрупування частини своїх військ для того, щоб організувати наступ на територію України. Росіяни на поїздах перекидають військові підрозділи з Білорусі на російську територію. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з даними військового командування, окупаційні сили РФ проводять маневри з перегрупування, щоб надалі здійснити наступ у Східній операційній зоні.

Зокрема, встановлено, що ворог перекидає частини своїх військ і техніки з республіки Білорусь на територію російської держави на поїздах.

"Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил Російської Федерації з метою ведення наступу в Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ і техніки ворога з території республіки Білорусь на територію Російської Федерації залізничним транспортом", - підкреслили в Генштабі.

Раніше в МВС заявили, що Росія стягує війська до кордонів України. Як розповів радник міністра Вадим Денисенко, потрібно готуватися до наступу в напрямку Харківської та Київської областей, а також Донбасу.

Також повідомлялося, що у Курській області зосереджена величезна кількість застарілої військової техніки РФ, яку забрали зі складів. Її боєздатність невідома.

viber
новини Росії Генштаб ЗСУ новини Білорусі війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп для України на квітень 2022: сильних бомбардувань не буде, почнеться відновлення містГороскоп для України на квітень 2022: сильних бомбардувань не буде, почнеться відновлення міст "Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина"Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина Все трапиться зовсім скоро: Арестович дав новий прогноз по завершенню війни в УкраїніВсе трапиться зовсім скоро: Арестович дав новий прогноз по завершенню війни в Україні Перелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війниПерелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війни "Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєкти"Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєкти

Останні новини

14:52

"Показали як доказ тіло цивільної": снайперка ЗСУ відповіла пропагандистам РФ, які її "заживо поховали"

14:35

"Очі і посмішка, які вкрали всі жіночі серця": хто новий "краш" українок

14:26

Перекидають війська з Білорусі до Росії: окупанти готуються наступати на схід України - Генштаб

14:19

Кремль шукає спосіб зробити вигляд, що ніякої війни в Україні не булоПогляд

14:17

Чим замінити пральний порошок: 4 засоби, які є в кожному будинку

Реклама
14:01

Прикмети на 1 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:53

Українські бійці звільнили від російських окупантів частину Херсонщини

13:45

Путін відмовився від газового ультиматуму: РФ прийматиме оплату за газ в євро і доларахВідео

13:45

Японія не рахуватиметься з Росією і змінить документи щодо Курил

13:35

"Російська армія для нас-солодка булочка": один з командирів Інтернаціонального легіону

13:21

РФ почне новий етап війни проти України: експерт назвав дві умови, щоб його запобігти

13:17

В Дніпропетровській області окупанти розбомбили військову частину, є загиблі

12:57

ЗСУ звільнили від окупантів 5 сіл у Запорізькій області

12:53

Найпростіший рецепт хліба Паляниця з хрусткою скоринкою, який зможе приготувати будь-який українецьВідео

12:52

Сили оборони України ліквідували окупантів, яких Росія перекинула з Абхазії

12:48

Гречки та видовищ: у Росії пообіцяли безкоштовну крупу за покупку еротичного журналу

12:48

"Гордість РФ" тепер буде у ЗСУ: українські воїни захопили російську десантну машину БМД-4М

12:44

Полетіти до Європи: які авіакомпанії надають великі знижки для українців

12:42

Російський окупант телефоном поскаржився дружині, що вже не може воювати з ЗСУВідео

12:32

Чому Росію навіть без Путіна потрібно тримати в ізоляціїПогляд

Реклама
12:14

"Серце янголятка не витримало": померла дитина, сім’ю якої орки обстріляли в Лисичанську

12:14

Награбував, але не довіз: ЗСУ показали, що було в кишенях ліквідованого окупанта-мародера

12:11

Після війни житлові будинки в Україні будуть енергоощадними та матимуть укріплені паркінги – Мінінфраструктури

12:00

Російські літаки з ядерною зброєю на борту порушили повітряний простір Швеції - ЗМІ

11:57

Сховали БТР у сіно, але ЗСУ знайшли: сили оборони України завдали чіткого удару по окупантах РФ

11:38

"У росіян почалася паніка – такого вони не очікували": в МВС пояснили, чому орки покидають ЧорнобильВідео

11:28

Кадирівці в Україні вступили в "запеклий бій" зі світлофором

11:18

Склали зброю і повернулися додому: 300 солдатів з Південної Осетії відмовилися воювати з Україною

11:17

Канада приймає біженців з України: як отримати статус тимчасового резидента

11:07

Путін переходить до плану "Б": як зміниться перебіг війни в УкраїніПогляд

11:00

"В одній роті з 500 вижили семеро": російський окупант зізнався про справжні втрати РФ в УкраїніВідео

10:48

Бійці мусульманського батальйону зачистили ліс між селами на Київщині та захопили трофеї

10:34

Найближчими днями під Києвом очікуються запеклі бої - британська розвідка

10:33

"Росіяни – гірші за фашистів у Другу світову": орки знищили будинок 92-річної пенсіонеркиВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звістка

10:29

Молодик у квітні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

10:22

Зеленському у США довіряють більше, ніж Байдену: рейтинг президента України – понад 70%

09:58

Пенсіонерка впала на коліна і дякувала Богові, що місто звільнили ЗСУ: у мережі з'явилося потужне відео

09:51

Конфлікт Путіна і Шойгу: ЗМІ з'ясували, чому зростає напруга між президентом і Міноборони РФВідео

09:48

"Німеччина на 100% з Україною": Берлін надасть гарантії безпеки Києву, але тільки після війни

Реклама
09:40

Батьківська субота Великого посту - традиції і заборони дня

09:14

Як Україна стримує Росію від прориву в ЄвропуПогляд

08:58

Прем'єр Словенії підтримав передачу Києву систем ПРО С-300

08:36

Можна знести обридлого лідера: в гороскопі Путіна настали найнебезпечніші чотири дніВідео

08:07

Календар магнітних бур на квітень 2022: коли буде штормити і як з цим боротися

08:00

Окупанти отримали дозу радіації в Чорнобилі: путінських вояків масово вивозять до Гомеля на лікуванняВідео

07:03

Арахамія розповів про нову оборонну концепцію: Україна хоче мобілізувати мільйон резервістів

06:41

Окупанти саботують накази, виводять з ладу техніку й збили власний літак - британська розвідкаВідео

06:29

Чому Велика Британія не ризикує надавати Україні гарантії безпеки, як у НАТОПогляд

06:08

Сенатор США розповів про нову стратегію РФ у війні з Україною

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти