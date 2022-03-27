Росія готує нову спробу наступу в напрямку Києва, Харкова та Донбасу - МВС

Росія, як і раніше, прагне захопити Київ - МВС / Reuters

Росія продовжує стягувати війська поблизу кордону з Україною. Ворожі підрозділи знаходяться в районі Гомеля, у Білорусі. Слід готуватися до того, що росіяни ще раз спробують піти у військову атаку. Йдеться, насамперед, про наступ на Донбас, створення коридору в захоплений Крим, атаку на Харківському напрямку, окупацію Ізюму та контролю над дорогою на Слов'янськ. Окупанти проводять чистки і ротації, а в планах як і раніше облога Києва. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі телемарафону UA Разом він розповів про те, що подальше скупчення російських військових підрозділів біля українських кордонів (Гомель) вказує на плани Росії атакувати Київ і Київську область.

За його словами, наразі окупанти проводять кадрові чистки. Звільнено генерала, який відповідав за захоплення Харкова, змінюються начальники підрозділів. Вони бачать, що нічого не виходить, внаслідок чого відбуваються розбіжності всередині. Це позитивний момент для України.

"Вони виводять частину підрозділів. Більш того, у них почалися кадрові чистки. Вони звільнили одного з генералів - керівника танкової армії, яка відповідала за взяття Харкова. Вони змінюють низку керівників підрозділів. Вони розуміють, що нічого не вдається, і починають гризтися всередині. Це великий плюс. Плюс вони починають намагатися виводити частини на ротацію", - сказав радник керівника МВС.

Крім того, він додав, що незважаючи на серйозні втрати в протистоянні з армією України, у Росії ще досить багато людського ресурсу і військової техніки.

Росія може піти на нову атаку проти України

Як стверджує чиновник, крім півночі окупаційні війська продовжують концентрувати свої сили в захопленому Криму на кордоні з Херсонською областю. Україні слід готуватися до нового наступу на усіх напрямках. Росія може продовжити пробивати сухопутний коридор до Криму, піти в атаку на Донбасі, у напрямку Харкова, Ізюму та магістралі до Слов'янська, а також піти на Київ і Київську область.

"Ми повинні готуватися до того, що буде ще одна спроба завести сюди свіжі сили, щоб спробувати в усіх напрямках. Насамперед це сухопутний коридор, Донецька і Луганська області, з півночі – Харківський напрямок, Ізюм і дорога до Слов'янська. Вони робитимуть там атакуючі спроби. І друга історія, безумовно, це Київська область і місто Київ", - підкреслив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки України заявили, що Путін вирішив перейти до нового агресивного плану і зосередить увагу на східному і південному напрямках. За словами начальника ГУР Буданова, Росія може замислювати варіант поділу України за сценарієм Північної та Південної Кореї.