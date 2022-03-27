УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія готує нову спробу наступу в напрямку Києва, Харкова та Донбасу - МВС

27 березня 2022, 14:23

Незважаючи на втрати в боях з ЗСУ, у Росії є ще більші людські ресурси і військова техніка, сказав Вадим Денисенко.

армія РФ, війська РФ
Росія, як і раніше, прагне захопити Київ - МВС / Reuters

Росія продовжує стягувати війська поблизу кордону з Україною. Ворожі підрозділи знаходяться в районі Гомеля, у Білорусі. Слід готуватися до того, що росіяни ще раз спробують піти у військову атаку. Йдеться, насамперед, про наступ на Донбас, створення коридору в захоплений Крим, атаку на Харківському напрямку, окупацію Ізюму та контролю над дорогою на Слов'янськ. Окупанти проводять чистки і ротації, а в планах як і раніше облога Києва. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі телемарафону UA Разом він розповів про те, що подальше скупчення російських військових підрозділів біля українських кордонів (Гомель) вказує на плани Росії атакувати Київ і Київську область.

За його словами, наразі окупанти проводять кадрові чистки. Звільнено генерала, який відповідав за захоплення Харкова, змінюються начальники підрозділів. Вони бачать, що нічого не виходить, внаслідок чого відбуваються розбіжності всередині. Це позитивний момент для України.

"Вони виводять частину підрозділів. Більш того, у них почалися кадрові чистки. Вони звільнили одного з генералів - керівника танкової армії, яка відповідала за взяття Харкова. Вони змінюють низку керівників підрозділів. Вони розуміють, що нічого не вдається, і починають гризтися всередині. Це великий плюс. Плюс вони починають намагатися виводити частини на ротацію", - сказав радник керівника МВС.

Крім того, він додав, що незважаючи на серйозні втрати в протистоянні з армією України, у Росії ще досить багато людського ресурсу і військової техніки.

Росія може піти на нову атаку проти України

Як стверджує чиновник, крім півночі окупаційні війська продовжують концентрувати свої сили в захопленому Криму на кордоні з Херсонською областю. Україні слід готуватися до нового наступу на усіх напрямках. Росія може продовжити пробивати сухопутний коридор до Криму, піти в атаку на Донбасі, у напрямку Харкова, Ізюму та магістралі до Слов'янська, а також піти на Київ і Київську область.

"Ми повинні готуватися до того, що буде ще одна спроба завести сюди свіжі сили, щоб спробувати в усіх напрямках. Насамперед це сухопутний коридор, Донецька і Луганська області, з півночі – Харківський напрямок, Ізюм і дорога до Слов'янська. Вони робитимуть там атакуючі спроби. І друга історія, безумовно, це Київська область і місто Київ", - підкреслив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки України заявили, що Путін вирішив перейти до нового агресивного плану і зосередить увагу на східному і південному напрямках. За словами начальника ГУР Буданова, Росія може замислювати варіант поділу України за сценарієм Північної та Південної Кореї.

viber
новини Росії війна в Україні МВД Вадим Денисенко новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
"Друга половина березня і травень - найжорсткіший час": астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні"Друга половина березня і травень - найжорсткіший час": астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні Окупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 роківОкупанти по-звірячому ґвалтують українок: дівчаткам всього по 15 років Гороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяцьГороскоп на квітень 2022: астролог передрекла Рибам фантастичний місяць Війна Росії проти України провалилася і стала небезпечною для самої РФ - ГіркінВійна Росії проти України провалилася і стала небезпечною для самої РФ - Гіркін На Миколаївщині 78-річний дідусь знищив ворожий "Град" коктейлем МолотоваНа Миколаївщині 78-річний дідусь знищив ворожий "Град" коктейлем Молотова

Останні новини

15:39

Ембарго на газ і нафту з РФ: експерт розповів, як ЄС може зупинити війну проти України

15:16

Як уберегтися від смогу і диму - поради, які вбережуть здоров'я

15:07

"Немає слів, щоб залишатися коректним": Яремчук розпекла запроданку Лорак через війну в Україні

14:42

Львівська ОВА: Під час повітряної тривоги прямуйте до сховищ та не ведіть фото- і відеозйомку

14:35

Кремль змінює цілі: чому вже ніхто не завадить Україні повернути Донбас і КримПогляд

Реклама
14:34

США не мають стратегії зміни режиму в Росії - Блінкен пояснив заяву Байдена про Путіна

14:25

Шон Пенн пообіцяв "розплавити" свій Оскар, якщо Зеленському не дадуть виступити на церемонії нагородження

14:23

Росія готує нову спробу наступу в напрямку Києва, Харкова та Донбасу - МВС

14:01

"Забули, що їх там ненавидять": Дурнєв показав "привітний" прийом росіян-втікачів у ГрузіїВідео

13:33

Каші, які не потрібно варити - 5 незамінних круп воєнного часу

13:07

Геращенко пояснив, чому у Путіна кишка тонка натиснути на ядерну кнопкуВідео

13:04

Стане зрозуміло, що Україна перемогла: астролог назвала терміни завершення війниВідео

12:48

Плани Путіна зазнали краху: відтепер він спробує розділити Україну за корейським сценарієм - ГУР

12:40

"Опухли пальці на руках": користувачі Мережі звернули увагу на проблеми Путіна зі здоров'ям

12:29

Мажора, який назвав українських захисників "м'ясом", змусили вибачитися: тепер він хоче служити в ЗСУВідео

12:15

Чому війна в Україні може тривати до листопадаПогляд

12:09

"Повністю зупиниться економіка Угорщини": Угорський прем'єр спробував виправдати відмову від санкцій проти РФ

12:08

Чорнобаївка - 11:0: ЗСУ в черговий раз вдарили по окупантах на ХерсонщиніВідео

11:56

"Йдуть дуже жорстокі бої": війська РФ взяли в облогу Маріуполь, але місто під контролем ЗСУ

11:44

КНР грає на боці переможців: експерт оцінив шанси Путіна отримати підтримку у війні в Україні

Реклама
11:14

Франція приймає біженців з України: правила в'їзду в країну, на що можна розраховувати

11:12

ЗСУ почали контратаку в бік Маріуполя - Запорізька ОВА

11:00

Путін вдається до ядерного шантажу, щоби втягнути у війну НАТО - експерт

10:57

Як отримати допомогу внутрішньо переселеним особам в Україні і що для цього потрібно

10:52

Війська РФ спробують оточити ЗСУ на Донбасі, рухаючись з боку Харкова та Маріуполя – Британія

10:30

Гороскоп на завтра, 28 березня 2022: Стрільцям – гроші, Водоліям - плітки

10:14

Знесилена прийшла на позицію: собака загубилася під час евакуації, але знайшла свого кінолога

09:57

"Гарматне м'ясо не гідне поваги": у Кривому Розі надали урок хлопцеві, який ображав ЗСУ

09:55

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

09:42

Удар по Львову - сигнал для Заходу: якщо не зупинити РФ, ракети впадуть ближче до кордонів НАТО - ОП

09:26

Російські загарбники обстріляли Красногорівку з Торнадо-С

09:12

Останні конвульсії мертвої системи: як Росія стоїть за крок від повторення долі СРСРПогляд

08:52

Молдові слід повернути Придністров'я, а Грузії - Абхазію та Південну Осетію - Данілов

08:50

Виведення військ з України: у Британії назвали умови скасування санкцій проти Росії

08:05

Війна Росії проти України: "друга армія світу" обмінює паливо і провізію на алкоголь

07:50

ЗСУ розбили окупантів РФ і звільнили Тростянець: у місті великі руйнування, замінована лікарняВідео

07:22

Ганьба військової справи: британський генерал назвав серйозні помилки Путіна в Україні

07:05

Прикмети на 27 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

06:47

РФ відступає у район Чорнобиля, а потім у Білорусь: план - блокада Києва з південного заходу - ЗСУ

06:44

Гороскоп війни в Україні: астролог передрекла два складних і вибухонебезпечних дні

Реклама
06:27

Новий ядерний шантаж: чому Путін готовий спалити Москву і всю РосіюПогляд

06:21

Гороскоп на сьогодні, 27 березня 2022: Ракам – важливий вибір, Дівам - заступництво долі

05:54

Чому Росії так важливо захопити Маріуполь: названо чотири причини

05:05

Росія сама робить все для того, щоб в Україні відбулася дерусифікація - Зеленський

04:40

РФ відведе війська від Києва, Харкова, Сум, Чернігова: Арестович розкрив подальші плани окупантівВідео

04:00

Війська РФ вдарили по Україні білим фосфором: перша допомога

02:51

Росія планує війну проти Британії: кібераналітик назвав терміни

02:27

Відступ Путіна може стати смертельним відволіканням і непоправним ударом - експерт з оборони

02:02

Бої в Києві: астролог назвала точну дату затишшя в столиці

01:49

Як продовжити термін зберігання молока

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти