Сумна статистика: війна вбила не менше трьох тисяч хронічних хворих

Війна вбила в Україні 3000 хронічних хворих / Фото УНІАН

Від початку вторгнення військ РФ, в Україні померло не менше трьох тисяч осіб через відсутність доступу до лікування хронічних захворювань, повідомив очільник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге під час зустрічі з представниками 53 країн-членів в Копенгагені, пише Reuters.

"У 40% сімей є принаймні один член, який потребує хронічного лікування, якого вони більше не можуть знайти, що, за оцінками, призвело до щонайменше 3000 передчасних смертей, яких можна було уникнути", - підкреслив Клюге в промові.

Йдеться, зокрема, про такі захворювання, як ВІЛ/СНІД і рак.

ВООЗ також задокументувала близько 200 атак російської армії на установи охорони здоров'я в Україні.

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Повідомляється, що на засіданні організації схвалили резолюцію, яка може призвести до закриття регіонального офісу в Росії і припиненню зустрічей в країні через війну, що почалася в Україні.

Представник Росії Андрій Плутницький виступив проти резолюції і сказав, що він "вкрай розчарований", проте деякі країни розкритикували заходи ВООЗ щодо обмеження Росії, заявляючи, що вони недостатні.

"Закриття російського Європейського центру здається м'яким. Путіну буде байдуже", - прокоментував Лоуренс Гостін, професор Джорджтаунського права у Вашингтоні, уважно стежить за ВООЗ.

На початку травня стало відомо, що в результаті повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 10 лікарів і пошкоджені близько 500 медустанов.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв раніше заявив, що Росія в рамках другої фази своєї так званої "спецоперації" має намір захопити всі райони Донецької та Луганської областей, південні регіони України і створити коридор в окупований Крим.

В Американському інституті вивчення війни заявили, що сили оборони України проводять контрнаступні дії вздовж широкої дуги в Харківській області. Тактичний наступ на північному сході регіону спрацював. Українська армія може відкинути ворожі війська далі від міста і закласти фундамент для подальшої повномасштабної військової операції.

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