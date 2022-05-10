Авіація та міномети: окупанти завдали ракетних ударів по двох областях України

Рашисти вдарили ракетами по двох областях / скріншот з відео

Увечері у вівторок, 10 травня, рашисти обстріляли межують з Росією райони Сумської та Чернігівської області. Противник використовував авіацію і міномети, повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

У Сумській області близько 19: 00 російські літаки завдали ракетного удару по прикордонних територіях Шосткиського району.

Крім того, ввечері 10 травня з боку російського села Нові Юрковичі було відкрито мінометний вогонь по території Городнянського району Чернігівської області. Противник здійснив два постріли.

"Наслідки обстрілів з'ясовуються", - додали в Держприкордонслужбі.

Розгром окупантів РФ на Харківщині

Нагадаємо, українські військові з ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав" розтрощили новий російський танк Т-90М прорив, який називають гордістю Росії.

Також ми повідомляли про те, як російські війська намагалися прорватися до Харкова, але потрапили в ЗС українські бійці їх розбили, а трофейну техніку відтягли трактором.

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