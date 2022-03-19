Орки горять разом з БК: спецзагін ЗСУ показав розгром позицій рашистів

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Українські військові продовжують знищувати живу силу і позиції російських окупантів.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали кадри знищення позицій агресора.

На опублікованих кадрах відображені масштабні пожежі на місці знищення ворожих позицій.

"Твій настрій, коли привів артилерію на склад з боєкомплектом русні і спостерігаєш за тим, як орки горять разом зі своїм БК", - додали в ССО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що захисники України з полку Азов спільно з бійцями ЗСУ припинили спроби російських окупантів побудувати понтонну переправу в селі Мощун Київської області.

Про це один з командирів Азова Максим Жорін розповів у своєму Telegram-каналі.

"Щоденні спроби русаків побудувати понтони в селі Мощун, Київської області не увінчалися успіхом. Тепер їх техніка разом з деякими російськими солдатами плаває в річці Ірпінь. Влітку заберемо!",- написав Жорін.

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