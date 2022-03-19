200 осіб пішли як гарматне м’ясо: РФ використовує мобілізованих з ОРДЛО для виявлення позиції ЗСУ

РФ використовує мобілізованих з ОРДЛО, щоб виявляти позиції ЗСУ/ Фото ілюстративне, Reuters

Російські загарбники використовують людей, яких "мобілізували" в окремих районах Донецької та Луганської областей, як гарматне м'ясо. З їхньою допомогою вони намагаються виявити вогневі позиції Збройних сил України.

Тому зараз окупанти активно "мобілізують" чоловіків в ОРДЛО. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Сформовані таким чином підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом", – зазначають в українській розвідці.

В ГУР розповідають, що загарбники ігнорують можливі великі втрати і просто відправляють "мобілізованих" автомобілями до лінії зіткнення.

"Зі слів самих "мобілізованих", російське командування використовує їх в якості "живця". Тобто як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України", – наголосили у розвідці.

Так, 16-17 березня один із таких підрозділів таким чином втратив близько 200 "мобілізованих" на Миколаївському напрямку. Загалом у підрозділі було 250-300 осіб. Ті бійці, які вижили і повернулися до Херсонської області, зовсім деморалізовані і не хочуть далі брати участі у боях.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не виплачують гроші за вбитих "мобілізованих" до так званих "ДНР" та "ЛНР". Вони спалюють тіла місцевих новобранців і російських добровольців, щоб приховати точну кількість загиблих. Мобілізація до 1 Армійського корпусу Росії триває – людей без підготовки направляють у гарячі точки. Втрати серед новобранців – 70-80%.

Нагадаємо, Росія почала мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в окупованому Криму. Російським загарбникам не вистачає ресурсів для продовження наступу на Україну.

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