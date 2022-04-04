Орбан оголосив про свою перемогу на виборах в Угорщині, назвавши Зеленського "опонентом" / REUTERS

В Угорщині на парламентських виборах за попередніми даними лідирує партія "Фідес" Віктора Орбана. Політик виступив з "переможною" промовою, де назвав Володимира Зеленського"опонентом".

Орбан як і раніше не приховував своєї прихильності до Путіна. Політик виступив з "переможною" промовою, де назвав Володимира Зеленського "опонентом", пише CNN.

У своєму виступі ввечері 3 квітня Віктор Орбан заявив, що пам'ятатиме цю перемогу до кінця свого життя, адже його партії довелося "протистояти низці опонентів".

"Нам довелося боротися проти величезної кількості опонентів: місцевого лівого крила, міжнародного лівого крила з усіх боків, бюрократів з Брюсселя, проти всіх грошей та інститутів імперії Сороса, міжнародних мейнстрімних медіа, а також українського президента. У нас ніколи не було стільки супротивників одночасно", – заявив Орбан.

Війна в Україні - яка позиція Угорщини

Раніше уряд Угорщини заборонив доставку і транзит зброї через свою територію для допомоги ЗСУ. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У повідомленні наголошується, що Угорщина заборонила поставку в Україну озброєння. Також не можна буде здійснювати транзит військової техніки через територію держави.

Також повідомлялося, що Угорщина не підтримає можливе створення безпольотної зони в небі над Україною і заборона для європейських країн на покупку російських енергоносіїв. При цьому країна також проти поставок зброї Києву через свою територію.

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