Орбан оголосив про свою перемогу на виборах в Угорщині, назвавши Зеленського "опонентом"

Політик заявив, що пам'ятатиме цю перемогу до кінця свого життя
В Угорщині на парламентських виборах за попередніми даними лідирує партія "Фідес" Віктора Орбана. Політик виступив з "переможною" промовою, де назвав Володимира Зеленського"опонентом".
Орбан як і раніше не приховував своєї прихильності до Путіна. Політик виступив з "переможною" промовою, де назвав Володимира Зеленського "опонентом", пише CNN.
У своєму виступі ввечері 3 квітня Віктор Орбан заявив, що пам'ятатиме цю перемогу до кінця свого життя, адже його партії довелося "протистояти низці опонентів".
"Нам довелося боротися проти величезної кількості опонентів: місцевого лівого крила, міжнародного лівого крила з усіх боків, бюрократів з Брюсселя, проти всіх грошей та інститутів імперії Сороса, міжнародних мейнстрімних медіа, а також українського президента. У нас ніколи не було стільки супротивників одночасно", – заявив Орбан.
Війна в Україні - яка позиція Угорщини
Раніше уряд Угорщини заборонив доставку і транзит зброї через свою територію для допомоги ЗСУ. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
У повідомленні наголошується, що Угорщина заборонила поставку в Україну озброєння. Також не можна буде здійснювати транзит військової техніки через територію держави.
Також повідомлялося, що Угорщина не підтримає можливе створення безпольотної зони в небі над Україною і заборона для європейських країн на покупку російських енергоносіїв. При цьому країна також проти поставок зброї Києву через свою територію.
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