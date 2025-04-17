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"Вони творчі такі": Зеленський викрив стратегію РФ щодо енергетичного перемир'я

Руслана Заклінська
17 квітня 2025, 20:20оновлено 17 квітня, 21:30
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Глава держави наголосив, що Росія свідомо зменшила удари по енергетичній інфраструктурі, щоб створити ілюзію зниження інтенсивності атак.
'Вони творчі такі': Зеленський викрив стратегію РФ щодо енергетичного перемир'я
Росія не зменшила кількість ударів по Україні, а лише цілі / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • Росія не зменшила кількість ударів по Україні
  • Росіяни зменшили атаки на енергетику, але б'ють по інших об'єктах
  • Ворог використовує щоденно таку саму кількість ракет і дронів, як було до перемир’я

Попри публічні заяви про нібито "енергетичне перемир’я", Росія щодня продовжує завдавати по Україні таку саму кількість ударів, як і раніше. Окупанти лише змінили пріоритет цілей, зменшивши атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

"Кількість ударів Росія не зменшила і в цьому була стратегія. Тобто вони зменшили, щоб прикритися, показати, що вони менше б'ють по українській енергетиці. Але вони використовують ту саму кількість дронів щоденно, не зменшуючи її, і ту саму кількість ракет, включаючи балістичні", - заявив він.

відео дня

Президент пояснив, що замість атак на енергетичну інфраструктуру, Росія почала бити по цивільній інфраструктурі України. Зеленський також спростував заяви Росії про нібито удари України по російській енергетиці.

"Ми побачили документ, який (росіяни - Главред) відправляли в США. Їм Лавров відправляв, що ми били по їх енергетиці, що не відповідає дійсності, хоча вони щось там розписують, вигадують. Вони творчі такі, в цьому сенсі", - зазначив він.

Глава держави також підкреслив, що Росія сама ініціює обговорення питань щодо енергетики, а потім свідомо порушує домовленості. Такі випадки, за словами Зеленського, повторюються багаторазово, і кожне порушення фіксується українською стороною.

Зеленський доручив Службі зовнішньої розвідки та урядовцям передавати всі зібрані докази партнерам у США, щоб ті мали повну картину.

"Менше ударів по Україні не було упродовж цього місяця. Ось що я хотів сказати. І цю статистику ми чітко фіксуємо, що випускають ту саму кількість. Які це ceasefire? Ну, це знов така брехня. Кількість людей, поранених наших цивільних, кількість людей наших загиблих менша або більша? Це статистика", - підкреслив президент.

'Вони творчі такі': Зеленський викрив стратегію РФ щодо енергетичного перемир'я
Звідки та якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Він наголосив, що будь-яке припинення вогню має насамперед означати припинення атак по цивільних об’єктах, незалежно від їхнього призначення. Якщо при обстрілах продовжують гинути мирні люди, то говорити про справжнє припинення вогню немає підстав.

"Але якщо при цьому при ударах кількість вбитих і поранених більше, то яке це припинення вогню? Хотів би сказати на їхній мові, треба перестати брехати, скажу українською. Режим припинення брехні їм потрібен", - підсумував Зеленський.

Припинення ударів по енергетиці - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 квітня спливає термін дії 30-денного мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. У Кремлі заявили, що рішень про його продовження поки немає.

Росія неодноразово звинувачувала Україну в порушеннях, натомість МЗС України зафіксувало щонайменше 30 атак з боку РФ. Генеральний штаб ЗСУ назвав фейком нові звинувачення Росії щодо нібито атак України на енергетичну інфраструктуру РФ 4 квітня. У заяві підкреслено, що Сили оборони України вражають лише військові цілі, а подібні звинувачення Кремль використовує для відвернення уваги від власних злочинів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нові удари по українській енергетиці — вони можуть статися напередодні або в сам день Великодня. Про це свідчать дані української розвідки.

Інші новини:

Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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перемир'я Володимир Зеленський енергетика війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
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