Сьогодні спливає термін заборони на удари по енергетиці: що відповів Кремль

Чи повернеться Росія до масованих ударів по енергетиці.

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Завершився мораторій на удари по енергетиці / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Спливає мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі

У Кремлі не підтверджують продовження домовленості

Сьогодні, 16 квітня, спливає термін дії 30-денного мораторію на атаки по енергетичній інфраструктурі. У Кремлі підтвердили, що нових вказівок щодо його продовження наразі не надходило. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

"Поки що я не готовий повідомити вам про прийняте рішення", — заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи завершення мораторію на удари по енергетичних об'єктах. За його словами, президент Путін не давав нових розпоряджень щодо продовження домовленостей. відео дня

Попри сподівання міжнародної спільноти на дотримання умов тимчасового перемир’я, сторони звинувачують одна одну у його порушенні. У Москві заявляють, що Київ неодноразово порушував домовленості й нібито мають докази, які готові продемонструвати "зацікавленим країнам". Одним із прикладів називають удар по компресорній станції у Суджі.

Водночас Україна наполягає, що саме Росія порушувала домовленості. Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий, зафіксовано щонайменше 30 атак з боку РФ. Під ударами опинилися трансформаторні підстанції в Миколаївській області, на околицях Херсона, а також лінія електропередач у Полтавській області.

Згідно з домовленістю, яка стартувала 18 березня, мораторій мав тривати 30 днів. Його можна було б продовжити за умови досягнення взаємної згоди. У Вашингтоні висловлювали сподівання, що енергетичне перемир’я стане першим кроком до ширшої мирної угоди.

Енергетика / Інфографіка: Главред

Наразі ж незрозуміло, коли саме мораторій вважається завершеним — у ніч на 17 квітня чи пізніше. Відповіді з Кремля поки що залишаються розмитими.

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Росія може вдатися до ще більш інтенсивних обстрілів України у великодній період. Про таку загрозу заявив міністр оборони Литви Кястутіс Будріс, зазначивши, що атака на Суми у Вербну неділю свідчить про готовність РФ до ще більш жорстких дій у святкові дні.

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора

Крім того 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.

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Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

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