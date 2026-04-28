Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

Інна Ковенько
28 квітня 2026, 14:30
Окупаційні війська просунулися біля ключових міст на Донеччині.
Ворог просунувся поблизу Покровська та Мирнограда
Ворог просунувся поблизу Покровська та Мирнограда / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Коротко:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • Окупанти просунулися поблизу Покровська та Мирнограда

Аналітичний проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу двох важливих міст на Донеччині.

Оновлену ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" показали у вівторок, 28 квітня.

відео дня

Де просунувся ворог

Згідно з оновленою мапою бойових дій, окупантам вдалося розширити зону контролю на Покровському напрямку. На мапі видно просування ворога поблизу Покровська та Мирнограда.

Війська РФ просунулися поблизу Покровська і Мирнограда
Війська РФ просунулися поблизу Покровська і Мирнограда / Фото: deepstatemap.live

Ситауація на Покровському напрямку - що кажуть у Генштабі

У Генеральному штабі ЗСУ зазначається, що на на Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурми ворога у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас, Покровськ, Удачне та Сергіївка.

За інфораміцією Генштабу, загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень.

Покровський напрямок
Покровський напрямок / Фото: Генштаб

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред, масове застосування мін, ударних дронів та роботизованих комплексів призвело до значного розширення так званої "кілзони". Наразі вона вже сягає 10-20 км і продовжує розширюватися.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупанти просунулися у Харківській та Донецькій областях.

Сили оборони України змогли зупинити найактивнішу фазу наступальних дій російських військ. Наразі вони працюють над посиленням оборонних спроможностей і створенням умов для можливого переходу в контрнаступ.

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі
Покровськ / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

лінія фронту Покровськ DeepState Мирноград
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнування

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнування

14:37Україна
Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

14:30Фронт
На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

14:26Війна
Популярне

Більше
Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

Останні новини

15:49

На Полтавщину повертається тепло: коли температура підвищиться

15:45

Такого не було 66 років: на Львівщину налетіла хвиля холоду з заморозками

15:14

Трьом знакам зодіаку уготовано потужне надходження грошей: кому пощастить

15:09

Китайський гороскоп на травень2026 року: Півням — витрати, Собакам — зустріч

15:00

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисоюВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
14:54

Врятована собака зрозуміла, що у неї є дім: її реакція зворушила до слізВідео

14:41

Доросла дочка Метью Макконегі вразила своєю блискучою красою

14:40

Православний календар на травень 2026 року: коли Вознесіння та Трійця

14:37

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнуванняФото

14:30

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

14:26

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

14:20

Бюджетна намазка на хліб з 5 інгредієнтів: рецепт за 10 хвилин

14:17

"Хто ти взагалі": блогерка поскаржилася на Славу Дьоміна

14:12

"У грубій формі про росіян": Марченко жорстко наїхала на Кондратюка

14:11

Путін кинув ціле місто: росіяни в паніці через ситуацію в Туапсе

14:03

Atlas Festival випустив вірусний ролик про збір 150% на "Дронопад"

14:00

Відбулися зйомки оновленого "Караоке на майдані": як співи об’єднали тисячі людей заради допомоги ветеранам

13:43

Чому 29 квітня не варто планувати далекі подорожі: яке церковне свято

13:32

Які продукти відчутно подешевшають вже у травні: експерт назвав перелік

13:21

Хлопець вирішив не спати 264 години: як це вплинуло на його організмВідео

13:21

Курс валют може різко змінитися - скільки коштуватиме долар і євро в травні

13:12

Олена Кравець показала своїх підрослих двійнят у вишиванках

13:11

"Клінічна смерть": відома співачка опинилася на межі

13:06

ВРУ підтримала продовження воєнного стану і мобілізації: названо терміни

13:03

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

12:05

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

11:57

Аж ніяк не "васильки": як правильно назвати ці сині польові квіти українською

11:50

У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала "Іскандери" - що відомоФото

11:39

Сонячні панелі, що підключаються до розетки, вже у продажу: що варто знати

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 29 квітня: Овну — план, Раку — друзі

11:19

Чому шторми й урагани називали лише на честь жінок: маловідома історія

11:14

Скандальний син фігуриста Плющенка жорстко накинувся на рідного брата

11:06

Гороскоп на завтра, 29 квітня: Овнам - неприємності, Водоліям - успіх

11:05

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крокВідео

11:05

Скільки порошку насправді потрібно для одного прання: більшість робить помилку

10:32

Чому країни-сусіди не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення

10:10

Погода в Одесі готує сюрприз: синоптики попередили про заморозки

10:09

"Скажу за себе сама": Тіна Кароль різко відповіла Златі ОгнєвічВідео

10:09

Путіну Донбасу мало: Пушилін назвав території, які хоче окупувати РФ

09:53

У РФ примусово вербують студентів на війну: на сполох почали бити навіть пропагандисти

09:51

Місячний календар стрижок на травень 2026 року

09:27

РФ всю ніч і ранок обстрілювала Кривий Ріг: є загиблий, кількість поранених зросла

09:00

Відстрочки від мобілізації, виплати для ВПО та один тариф на електрику: що зміниться з 1 травня для українців

08:48

Продаж автомобіля закінчився нападом: у Польщі українцю завдали 14 ножових поранень

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 квітня (оновлюється)

08:26

Трамп незадоволений новою мирною пропозицією Ірану: NYT розкрив, що з нею не так

08:26

Визнання територій російськими в обмін на вступ до ЄС: що задумав МерцПогляд

08:15

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:44

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти