Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

Окупаційні війська просунулися біля ключових міст на Донеччині.

Ворог просунувся поблизу Покровська та Мирнограда

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупанти просунулися поблизу Покровська та Мирнограда

Аналітичний проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу двох важливих міст на Донеччині.

Оновлену ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" показали у вівторок, 28 квітня.

Де просунувся ворог

Згідно з оновленою мапою бойових дій, окупантам вдалося розширити зону контролю на Покровському напрямку. На мапі видно просування ворога поблизу Покровська та Мирнограда.

Війська РФ просунулися поблизу Покровська і Мирнограда / Фото: deepstatemap.live

Ситауація на Покровському напрямку - що кажуть у Генштабі

У Генеральному штабі ЗСУ зазначається, що на на Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурми ворога у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас, Покровськ, Удачне та Сергіївка.

За інфораміцією Генштабу, загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень.

Покровський напрямок / Фото: Генштаб

Як писав раніше Главред, масове застосування мін, ударних дронів та роботизованих комплексів призвело до значного розширення так званої "кілзони". Наразі вона вже сягає 10-20 км і продовжує розширюватися.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупанти просунулися у Харківській та Донецькій областях.

Сили оборони України змогли зупинити найактивнішу фазу наступальних дій російських військ. Наразі вони працюють над посиленням оборонних спроможностей і створенням умов для можливого переходу в контрнаступ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

