Окупанти вивезли завод з Вовчанська до Росії, а на його місці облаштували катівню

Окупанти влаштували на місці заводу тортур

Окупанти вивезли один із заводів міста Вовчанськ на територію Росії, а на його місці облаштували катівню. У ній людей силою примушують співпрацювати з ворогом і вступати до лав армії РФ.

"У місті Вовчанськ окупанти вивезли один із заводів на територію Російської Федерації, а в приміщеннях цього заводу облаштували певну в'язницю — справжній концтабір, де людей піддають певним тортурам, змушують співпрацювати з ними, вступати в лави збройних сил [РФ] тощо", — повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов в ефірі національного телемарафону

Далі очільник ОВА розповів, що в Ізюмі рашисти теж намагалися проводити мобілізацію. Вони змушували або виїжджати на територію РФ, або приєднуватися до війська агресора. За словами Синьогубова, люди тримаються і противляться вступу в армію окупантів.

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Керівник ОВА також повідомив, що організувати евакуацію з Ізюму не виходить — росіяни не погоджують гуманітарні коридори. Зараз людей вивозять з Барвінкового, на підступах до якого ведуться бої.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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