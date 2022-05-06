Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені

У Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили в Луганській області.
У Донецькій області в результаті обстрілу окупантами загинув один мирний житель, повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
За його словами, загинув один мирний житель в Лимані. Також ще три людини отримали поранення.
Крім того, в Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили в Луганській області.
Відзначається, що поки неможливо встановити кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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