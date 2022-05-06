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Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранені

6 травня 2022, 23:06

У Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили в Луганській області.

Танки, Росія
Російські війська обстріляли Донецьку область / Reuters

У Донецькій області в результаті обстрілу окупантами загинув один мирний житель, повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, загинув один мирний житель в Лимані. Також ще три людини отримали поранення.

Крім того, в Бахмуті медичну допомогу надали одній людині, яку поранили в Луганській області.

Відзначається, що поки неможливо встановити кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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