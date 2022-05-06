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Кінця війни в Україні ми поки що не бачимо - Зеленський

6 травня 2022, 19:09

Україна прагне домогтися перемоги у війні якомога швидше, відновити свою територіальну цілісність, заявив президент.

Володимир Зеленський
Зеленський не візит ознак швидкого засвідчення війни в Україні / Офіс президента

Ознак швидкого завершення війни в Україні наразі немає, заявив президент Володимир Зеленський під час свого сьогоднішнього виступу перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

"Сьогодні 72-а доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки що. Ми не відчуваємо і не бачимо ні найменшого бажання від російської сторони, щоб завершити її. І ми не бачимо задовільних рішень тих викликів, які спровокувала Росією цією війною. З 24 лютого не було жодного дня, аби ми не вели переговори щодо надання нам зброї, посилення санкцій проти Росії, тощо, і не було ні дня, коли ми б не вели переговори щодо безпечного виходу і "зеленого коридору" для людей, що знаходяться в облозі в Маріуполі", - повідомив глава держави.

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За словами Володимира Зеленського, Україна прагне домогтися перемоги у війні якомога швидше, відновити свою територіальну цілісність і приступити до відновлення зруйнованого майна, в тому числі за кошти, конфісковані в Росії.

Зеленський підкреслив, що російсько-українська війна матиме глобальні наслідки в багатьох областях. В першу чергу мова йде про виклики для продовольчої безпеки сотень мільйонів людей, зокрема на Близькому Сході. Адже, за словами Зеленського, були порушені традиційні ланцюжки постачання ключових продуктів харчування в регіоні.

Президент додав, що світові лідери починають усвідомлювати глобальні наслідки цієї війни, хоча в перші дні вони мали песимістичні очікування щодо здатності України чинити відсіч російській агресії.

Він закликав світ діяти більш рішучіше і швидше, адже масштаб збитків і шкоди від війни для всього світу буде збільшуватися з кожним днем. Хоча майбутня перемога України у війні вже безсумнівна, її наближення зможе знизити кількість збитків для світу.

Зеленський висловив жаль, що більше двох місяців українській владі доводиться говорити про одні й ті ж речі, які здатні зупинити російську військову агресію, але світ спочатку довго вагається, лідери дискутують, а зрештою погоджуються з думкою України.

Президент згадав як приклад довгі суперечки навколо нафтового ембарго, щодо якого більшість країн спочатку висловлювали категоричну відмову навіть розглядати таку можливість. Але тепер ембарго вже закладено в наступному пакеті санкцій з боку Євросоюзу, в той час як США і Великобританія вже схвалили рішення щодо припинення імпорту російської нафти і нафтопродуктів.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" та "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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