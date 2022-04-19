Окупанти накрили житлові квартали Харкова з потужних РСЗВ, є жертви та поранені

Окупанти обстріляли Харків з реактивної артилерії / Bigmir.net

У вівторок, 19 квітня, окупаційні сили ЗС РФ знову обстрілювали житлові райони Харків, зокрема Київський та Індустріальний райони міста. В результаті обстрілу є жертви і постраждалі.

"Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км. станом на даний момент по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється. Наші бригади екстреної медичної допомоги працюють героїчно в посиленому режимі", - повідомив глава ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, також зазнали обстрілів Дергачівський і Чугуївський райони.

Синєгубов зазначив, що інтенсивність ворожих обстрілів в Харкові зросла, і в черговий раз попросив городян перебувати в укриттях і виходити на вулицю тільки в разі крайньої необхідності.

"Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно!",- підкреслив глава ОВА.

Він попросив також з розумінням поставитися до обмежень, які будуть введені на час Великодніх свят.

"Ми розробляємо спільно з військовими план заходів з відзначення великодніх свят, просимо з розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомимо пізніше", - написав Синєгубов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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