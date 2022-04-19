Окупанти накрили житлові квартали Харкова з потужних РСЗВ, є жертви та поранені

Під обстріли потрапили Дергачівський і Чугуївський райони, розповів Олег Синєгубов.
У вівторок, 19 квітня, окупаційні сили ЗС РФ знову обстрілювали житлові райони Харків, зокрема Київський та Індустріальний райони міста. В результаті обстрілу є жертви і постраждалі.
"Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км. станом на даний момент по Харкову, на жаль, 16 поранених, 3 людини загинули, інформація ще уточнюється. Наші бригади екстреної медичної допомоги працюють героїчно в посиленому режимі", - повідомив глава ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, також зазнали обстрілів Дергачівський і Чугуївський райони.
Синєгубов зазначив, що інтенсивність ворожих обстрілів в Харкові зросла, і в черговий раз попросив городян перебувати в укриттях і виходити на вулицю тільки в разі крайньої необхідності.
"Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно!",- підкреслив глава ОВА.
Він попросив також з розумінням поставитися до обмежень, які будуть введені на час Великодніх свят.
"Ми розробляємо спільно з військовими план заходів з відзначення великодніх свят, просимо з розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомимо пізніше", - написав Синєгубов.
читайте також"Лежіть! Не вставати!": медик по під залповим вогнем у Харкові прикривав собою українців
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте ще:
- Уральських танкістів спалили разом з технікою: ЗСУ рознесли колону орків на Чернігівщині
- Розвідка боєм нарвалася на потужний вогонь ЗСУ: під Херсоном знищили техніку РФ з піхотою
- Потужний удар ЗСУ: на Донбасі знищили 46 одиниць техніки і 2 ракети РФ