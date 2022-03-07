Окупантів заманили в пастку: подробиці знищення корабля ЧФ Росії

/ Думський

В результаті блискуче спланованої і реалізованої спецоперації Збройні Сили України в українських територіальних водах потопили гордість Чорноморського флоту РФ - новітній патрульний корабель проекту 22160 Василь Биков.

Сьогодні корабель затонув. Інформації про долю екіпажу немає, пише одеське видання Думська.

Відзначається, що вчора цей ракетний корвет, який за своїм бойовим потенціалом перевищує все, чим володіє Україна, потрапив під удар морської реактивної артилерії.

Журналісти дізналися, що корабель окупантів був потоплений в ході військово-морської операції. До цього кілька днів кораблі Чорноморського флоту РФ намагалися потопити українські легкі катери, і один з них вдалося все-таки потопити, але більшу частину екіпажу врятували.

Як виявилося, українські катери заманювали росіян на замасковану вогневу позицію однієї з артилерійських бригад.

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"Шкода, заради цієї дуже важливої і безпрецедентної у світовій військовій історії (ніколи ще бойові кораблі не топили з землі системами РЗСО) перемоги довелося пожертвувати прекрасним катером і частиною його відважної команди", - додали журналісти.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили черговий корабель Російської Федерації. Про це 7 березня повідомив спікер Оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.