Окупант 'злетів у повітря': в ГУР повідомили про потужний вибух в Маріуполі

Точні наслідки вибуху уточнюються.

https://glavred.net/war/okkupant-vzletel-v-vozduh-v-gur-soobshchili-o-moshchnom-vzryve-v-mariupole-10643798.html Посилання скопійоване

Вибух в Маріуполі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

28 лютого у Маріуполі пролунав вибух

У повітря злетів автомобіль окупанта

У Маріуполі вибухнув автомобіль із окупантом всередині. Про це повідомили в ГУР.

Зазначається, що 28 лютого 2025 року близько пів на другу ночі у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух.

відео дня

"У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації. Точні наслідки вибуху уточнюються.

"Боротьба триває", - додали в ГУР.

Вибух в Маріуполі – відео:

Удари ЗСУ по ворогу - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сили оборони України знищили склад термобаричних боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та уразили ще три важливі об'єкти загарбників РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 26 лютого українські захисники потужно вдарили по стратегічних об'єктах російських окупантів у Краснодарському краї та на тимчасово окупованій території України.

Крім того, 17 лютого українські захисники знищили ключові оборонні підприємства російських окупантів на Кубані.

Читайте також:

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред