Окупант 'злетів у повітря': в ГУР повідомили про потужний вибух в Маріуполі

Коротко:
- 28 лютого у Маріуполі пролунав вибух
- У повітря злетів автомобіль окупанта
У Маріуполі вибухнув автомобіль із окупантом всередині. Про це повідомили в ГУР.
Зазначається, що 28 лютого 2025 року близько пів на другу ночі у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух.
"У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації. Точні наслідки вибуху уточнюються.
"Боротьба триває", - додали в ГУР.
Вибух в Маріуполі – відео:
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Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сили оборони України знищили склад термобаричних боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та уразили ще три важливі об'єкти загарбників РФ.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що 26 лютого українські захисники потужно вдарили по стратегічних об'єктах російських окупантів у Краснодарському краї та на тимчасово окупованій території України.
Крім того, 17 лютого українські захисники знищили ключові оборонні підприємства російських окупантів на Кубані.
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