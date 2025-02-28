Потужні вибухи та яскрава детонація: знищено склад термобаричних боєприпасів РФ

Знищено склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території.

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Підірвано склад боєприпасів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Знищено склад термобаричних боєприпасів РФ на Донбасі

Завдано поразки по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів

Сили оборони України минулої ночі знищили склад термобаричних боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та уразили ще три важливі об'єкти загарбників РФ.

Йдеться про нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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"У ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Селидового", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Крім того, як додає Генштаб, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів.

"Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Дивіться відео - підірвано склад боєприпасів РФ:

/ Скріншот

Раніше з'явилися деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі. Знищено командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів, які використовувалися 1429 мотострілецьким полком РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штаб РФ підірвали КАБами. Ймовірно удар завдавали керованими авіаційними бомбами.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це повідомив аналітичний проект DeepState. За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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