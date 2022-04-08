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Окупаційні війська Росії готують великий наступ на Донбас - глава Донецької ОВА

8 квітня 2022, 17:38

Евакуація людей йде з Авдіївки, Вугледару, Мар'їнки та Курахового – всіх населених пунктів на лінії розмежування, сказав Павло Кириленко.

силовики, АТО, Донбас, Авдіївка
Ворог обстрілює Авдіївку та інші населені пункти на лінії перетину / Facebook.com

Війська окупантів Росії систематично обстрілюють населені пункти у Донецькій області, які знаходяться на лінії розмежування, особливо Авдіївку і Вугледар. Військові підрозділи загарбників готуються до ескалації і масованого наступу. Евакуація проводиться з усіх населених пунктів на лінії розмежування, серед яких тако і Мар'їнка та Курахове. Вогонь ворога спрямовано на цивільну і критичну інфраструктуру. Він застосовує крилаті ракети і авіацію. Про це заявив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Під час свого брифінгу в п'ятницю, 8 квітня, він сказав про те, що людей евакуюють з населених пунктів, які обстрілюють ворожі війська. Вогонь йде фактично постійно. Особливо в напрямку Авдіївки та Вугледару. Окупанти готуються до серйозного наступу.

читайте такожСпроба захоплення Донбасу і коридор до Криму: в НАТО розкрили плани окупантів РФ"Евакуація відбувається з Авдіївки, Вугледару, Мар'їнки, Курахового - з усіх населених пунктів уздовж лінії розмежування. Обстріли йдуть фактично цілодобово. Особливо Авдіївка та Вугледар. Ворог готується до масованої ескалації і масованих наступів", - сказав Кириленко.

Також він нагадав, що регіон отримує гуманітарну допомогу, але ворожі війська можуть це бачити, про що свідчить ситуація з мінометним обстрілом у Вугледарі пункту роздачі допомоги.

"Ворог, на жаль, може бачити це і розуміти, де це буде", - каже Кириленко.

Чиновник додав, що російські війська обстрілюють цивільну і медичну інфраструктуру. Застосовуються крилаті ракети і авіація.

"Вони обстрілюють все: всю цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, критичну медичну інфраструктуру... Хто б як не сприймав мої заклики про те, що необхідно їхати, - ворог не зупиниться ані перед чим... Вони переходять до таких засобів, як крилаті ракети, авіація - виключно застосування проти місцевого мирного населення", - підкреслив Павло Кириленко.

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Плани Росії щодо наступу на Донбас

У Міноборони раніше зробили заяву стосовно того, що Росія оголосила про закінчення "першого етапу" війни проти України. Окупаційні війська через серйозні втрати змушені були відвести свої сили з Київського та Чернігівського напрямків. Вони проводять перегрупування і спробують повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей. Загарбники можуть піти і на Харків, однак у них немає ресурсів для взяття міста.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська РФ спробують оточити ЗСУ на Донбасі, однак сценарій стане провалом. Ворогові не вдасться продемонструвати ефективних дій, але й легких боїв не буде.

У Генштабі ЗСУ сказали, що Росія спробує прорвати оборону України в напрямку Донецької та Луганської областей. Ймовірно, ворог спробує піти в атаку у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах. При цьому противник спробує організувати наступ в районах населених пунктів Мар'їнка, Борівське і Солодке.

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