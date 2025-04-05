Одна з країн НАТО запропонувала захист Україні за 5 статтею: в Альянсі відповіли

Представник НАТО назвав умову, за якої на Україну може діяти 5-та стаття без членства країни в Альянсі.

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В НАТО хочуть, щоб в Україні встановили справедливий мир / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Рютте:

В НАТО розглянуть можливість дії 5 статті після укладання перемир'я

Альянс не має червоних ліній у переговорах про припинення війни

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні нещодавно озвучила пропозицію щодо поширення на Україну дії 5 статті НАТО без членства країни в Альянсі. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю NV прокоментував цю ідею.

За його словами, Альянс може розглянути таку ініціативу, але лише після того, як між Україною та країною-агресоркою Росією буде укладено угоду про перемир'я.

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"Ми не можемо дозволити собі розкіш вистрілювати з води будь-яку ідею. Нам потрібно, щоб усі ці ідеї були на столі, а потім, коли буде укладена мирна угода, ми зможемо дуже чітко оцінити, яким є найкращий шлях вперед", - наголосив він.

При цьому Рютте зауважив, що в Альянсу немає червоних ліній у переговорах щодо припинення війни в Україні, адже НАТО не є частиною цього процесу. При цьому організація хоче, аби Україна була суверенною державою, яка рухається вперед.

"Це те, чого ми всі хочемо. Це має бути справедливий і тривалий мир. Путін ніколи не повинен спробувати зробити це знову", - додав генсек НАТО.

Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Дія 5-ої статті НАТО на Україну - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з ініціативою, щоб дія статті 5 Північноатлантичного договору почала поширюватися на Україну без її офіційного вступу до НАТО. На її думку, це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України.

Політичний експерт Тарас Загородній згодом прокоментував заяву США про те, що питання надання Україні гарантій безпеки відповідно до статті 5 НАТО, але без офіційного вступу до Альянсу, залишається відкритим. На його думку, головним викликом для Росії є не стільки членство України в НАТО, скільки саме її існування, особливо як мілітаризованої держави.

Раніше також військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував твердження команди президента США Дональда Трампа. За його словами, ще не факт, що це буде працювати.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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