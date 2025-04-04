В Альянсі наголосили, що у війні немає нічого неминучого.

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У НАТО сказали, чи може Україна програти у війні з РФ/ колаж: Главред, фото: flickr, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Основні тези Каволі:

ЗСУ перебувають на сильних оборонних позиціях і навіть покращують їх

Складно зараз уявити великий український наступ, але і складно уявити, що Україна програє війну

Збройні сили України наразі перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і навіть покращують їх.

Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі під час виступу у Сенаті.

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Коли у Каволі під час виступу запитали, чи приречені українці на поразку, він відповів, що це питання дуже важливе й що "у війні немає нічого неминучого".

Він зазначив, що зараз важко уявити великий українських наступ, який очистив би кожен сантиметр України від ворога, але так само важко уявити, що Україна програє цю війну.

"Українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і слабко покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції. Сидячи тут зараз, важко уявити великий український наступ, який очистить кожен квадратний сантиметр України від ворога. Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою", – сказав генерал НАТО.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони відбили штурм РФ біля важливого села. Окупанти втратили велику кількість бронетехніки та живу силу.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ нанесли чотири контрудари – аналітик повідомив про провал РФ біля Покровська. На нові дедлайни, які Росія ставить для захоплення Покровська, можна вже не реагувати.

Нагадаємо, Росія готує ще 150 тисяч солдатів – у Зеленського попередили про новий наступ. Росіяни готуються посилити тиск на фронті на напрямках, де це буде можливо зробити, та готується збільшити чисельність військ, сказав Паліса.

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Хто такий Крістофер Каволі Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія. Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.



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