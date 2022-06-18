РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу: перші подробиці

РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу / Фото УНІАН

У суботу, 18 червня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Над містом підіймаються клуби диму. Перед ракетним обстрілом в Україні була оголошена повітряна тривога.

Як розповів голова міської ВЦА Олександр Вілкул, "прильоти" ракет зафіксовані в Інгулецькому районі.

За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі.

"У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі. Більш детальна інформація буде повідомлена додатково. Прохання нічого не викладати в соцмережі", - написав Вілкул у Telegram.

Глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко уточнив, що постраждалих двоє.

"У нас приліт в Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, дві людини постраждали. На місці працюють рятувальники", - написав він у Telegram.

Як повідомляв Главред, рано вранці в суботу, 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області.

За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет влучили у нафтопереробний завод та інші об'єкти інфраструктури міста.

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