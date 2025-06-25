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У НАТО висловилися про Україну і вказали на небезпечний момент

Ангеліна Підвисоцька
25 червня 2025, 15:49
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Генеральний секретар НАТО заявив, що противники хочуть розколоти Альянс.
НАТО і Україна, Рютте
НАТО і Україна, Рютте / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • У Гаазі відкрито саміт НАТО
  • Рютте акцентував на бажанні противників розколоти Альянс
  • Рютте висловився про "небезпечний період для мільярдів громадян"

У Гаазі проводять саміт НАТО. Генсекретар Альянсу Марк Рютте заявив, що він відкрив саміт "у небезпечний момент для мільярда громадян", повідомляє The Guardian.

Він акцентував на тому, що "агресивна група супротивників" хоче розколоти Альянс.

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"На Близькому Сході триває війна. Тероризм становить постійну загрозу, а нові технології відкривають можливості, але також створюють багато серйозних викликів у сфері безпеки. З огляду на це, ми стоїмо разом, об'єднані в НАТО", - заявив він.

Водночас він називає "переможною комбінацією" співпрацю Північної Америки та Європи. Країни-члени Альянсу збільшуватимуть оборонне виробництво, щоб забезпечити всім необхідним Збройні сили НАТО. Це спричинить розширення оборонної промислової бази.

"Наші рішення включають продовження підтримки України, а також сприяння справедливому і тривалому миру. Ми всі хочемо, щоб кровопролиття припинилося. Ми закликаємо Росію припинити агресію проти України", - заявив генсекретар НАТО.

нато інфографіка
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Саміт НАТО в Гаазі - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у робочій вечері лідерів країн-членів НАТО, яка запланована на 24 червня в Гаазі. Як повідомляють джерела Радіо Свобода, участь у заході також очікується з боку президента США Дональда Трампа.

Крім того, під час саміту НАТО в Гаазі очікується повторне підтвердження незмінності курсу України на вступ до Альянсу. Українська делегація також сподівається почути про конкретні дії з боку країн-членів щодо підтримки України.

Водночас, за інформацією Der Spiegel, участь Дональда Трампа в саміті під питанням, адже він може відмовитися від приїзду, якщо держави-члени НАТО не погодяться на збільшення своїх витрат на оборону.

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Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 по 2023 рік. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, вступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів із 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справах, згодом - освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватися на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга в жовтні 2023 року, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини та Франції в лютому 2024 року. Марку Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини та Румунії, до того ж його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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