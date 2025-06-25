'Великий прорив': Рютте назвав головне рішення, яке буде ухвалене на саміті НАТО

Про що сказав Рютте:
- Глава НАТО анонсував "великий прорив" на саміті НАТО в Гаазі
- Завдяки Трампу країни Альянсу наважились на збільшення оборонних витрат на 5%
На саміті НАТО в Гаазі в середу лідери країн Альянсу мають намір ухвалити рішення про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає Укрінформ.
"Тепер настає великий прорив. Сьогодні ми ухвалимо рішення перейти до 5%. Ми повинні захистити себе від наших супротивників, але також тому, що це справедливо — зрівняти витрати зі Сполученими Штатами. З цими 5% європейці та канадці зрівняють свої оборонні витрати зі США", - сказав він.відео дня
Рютте наголосив, що саме завдяки Трампу союзники зважилися на таке суттєве збільшення фінансування оборони.
Він також зазначив, що наразі лише сім держав-членів ще не досягли рівня витрат у 2% від ВВП, однак усі вони зобов’язалися виконати цю ціль упродовж поточного року.
Саміт НАТО в Гаазі - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув до Гааги для участі в саміті НАТО, де заплановано його переговори з президентом США Дональдом Трампом, який уже підтвердив готовність до зустрічі.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що у фінальній декларації саміту буде зафіксовано ключові формулювання щодо підтримки України та її поступу до вступу в Альянс.
Цей візит також відзначився тим, що Зеленський вперше з початку повномасштабної війни з’явився на публіці в класичному костюмі.
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Що таке саміт НАТО?
Саміт НАТО — це зустріч на вищому рівні, одна з платформ співпраці глав держав та голів урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу де оцінюють і вирішують стратегічний напрямок діяльності Альянсу, пише Вікіпедія.
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