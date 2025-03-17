Спалахнула пожежа: дрони атакували важливі об'єкти в Астраханській області РФ

По регіону РФ було завдано масованої атаки безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

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У Росії стверджують, що ППО відпрацювала у штатному режимі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Ударні дрони атакували кілька об'єктів Астраханської області

Внаслідок ударів виникла пожежа, відомо про постраждалого

Інтенсивність обстрілів об'єктів на території РФ зростає

У ніч на 17 березня у країні-агресорці Росії пролунали вибухи. Жителі Астраханської області поскаржились на атаку дронів, внаслідок якої виникла пожежа.

Як повідомив губернатор області Ігор Бабушкін, під ударом безпілотників опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу. При цьому він стверджує, що славнозвісна російська ППО відпрацювала добре і відбулося лише падіння уламків на території одного з об'єктів, внаслідок чого і сталося загорання.

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"Ситуація контрольована, фахівці екстрених служб на місці негайно приступили до усунення наслідків. Під час атаки постраждала одна людина. Наразі потерпілого доправили в лікарню", - додав він.

Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram повідомив, що інтенсивність роботи невідомих дронів зростає, прикладом чого є сьогоднішня атака невідомих дронів на паливно-енергетичний комплекс РФ.

Удари по Росії - останні новини

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі повідомляли, що українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Його продукція активно використовувалась російськими окупантами.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Раніше також дві російські газокомпресорні станції - "Давидівська" у Тамбовській області та "Новопетровська" у Саратовській, а також склад ракет до комплексів С-300/С-400 попали під удар влучних дронів СБУ.

Главред писав, що підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ, Головного управління розвідки МО України, у координації з іншими складовими Сил оборони напередодні завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії, задіяних у забезпеченні її збройної агресії проти України.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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