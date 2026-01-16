Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

Марія Николишин
16 січня 2026, 18:11
989
Українські військові проводять заходи зі зниження наступальних можливостей РФ.
СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції
СОУ уразили склад боєприпасів росіян / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів РФ в Запорізькій області
  • Масштаби збитків наразі уточнюються
  • Також уточнено результати удару по підприємству "Атлант Аеро" в Ростовській області

У ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів підрозділу РФ зі складу 76 десантно-штурмової дивізії в тимчасово окупованому місті Приморськ на території Запорізької області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що атака відбулась в межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора.

відео дня

"Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уточнено результати удару по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області країни-агресора. По ньому Сили оборони України завдали удару ракетами українського виробництва 13 січня.

"Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства. На цьому об'єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА "Оріон" для потреб окупаційних військ РФ", - додали в Генштабі.

Удари по логістиці росіян

Генеральний штаб ЗСУ 7 січня повідомляв, щоб порушити логістику ворога, на тимчасово окупованій території Донеччини Сили оборони України атакували склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

В Генштабі говорили, що масштаби збитків ще уточнюються.

Удари по російських об’єктах - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 січня Сили оборони України уразили три бурові установки компанії країни-агресора РФ Лукойл в акваторії Каспійського моря.

У ніч проти 10 січня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів противника на території РФ та на тимчасово окупованих українських землях. Зокрема, під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ.

У ніч на 28 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Також було уражено завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

18:15Енергетика
СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

18:11Фронт
Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

17:48Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

Останні новини

18:43

Клієнти Ощадбанку не можуть витратити "тисячу Зеленського": що кажуть у банку

18:40

"Буде дуже агресивний обстріл": РФ готує надзвичайно потужний удар по Україні

18:28

Розвідка фіксує небезпечну концентрацію військ: по якому місту готує удар РФ

18:17

Чому китайці часто використовують число 666 та що воно означає насправді

18:15

Відключення світла 17 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
18:11

СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

17:48

Гривня раптово рекордно обвалилась: новий курс валют на 19 січня

17:29

Таємний табір у Арктиці: європейські солдати готуються до війни з РФ - Politico

17:22

Не тріскається при заморозці: рецепт ідеального тіста для вареників і пельменів

Реклама
17:16

Нові правила комендантської години: що тепер працюватиме цілодобово

16:52

Культовий серіал "Гра престолів" отримає продовження - подробиці

16:43

Подорожчали на рівному місці: в Україні підняли ціни на популярні продукт

16:27

Житомирщина замерзає: яку погодні сюрпризи варто очікувати вже у ці вихідні

16:25

"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

16:13

Азійський антициклон накриє Рівненщину: коли вдарять морози до -22°С

16:12

Найдовша нота і сенсація в Threads: як LELÉKA стали фаворитами НацвідборуВідео

16:12

Мають серйозні наміри: у ЗСУ сказали, на що націляться росіяни навесні

15:59

На Полтавщині вводять додаткові обмеження електроенергії - що зміниться

15:32

Павло Зібров зіграв у романтичній комедії: кого втілив співакВідео

15:24

Ці знаки зодіаку незабаром позбудуться всіх проблем і печалей - хто вони

Реклама
15:17

Світло буде попри графіки: Шмигаль назвав будинки, які не зачеплять відключення

15:05

Гороскоп Таро на завтра, 17 січня: Водоліям - крок назад, Рибам - посилити мотивацію

15:03

"Б'ють знову і знову": Зеленський назвав реальний дефіцит електроенергії в Україні

15:01

Справа про підкуп нардепів: суд обрав Тимошенко запобіжний захід – деталі

14:54

Мало хто знає: чому Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький зображені на рублях

14:45

До сьогодні в України не було ракет до систем ППО: тривожна заява Зеленського

14:19

План ЄС щодо членства України зіткнувся з потужним опором – FT

14:11

Вагітну переможницю "Холостяка" переслідували: втрутилася поліція

13:59

Києві всі університети переходять на дистанційку: як навчатимуться студенти

13:57

Ворожим БПЛА обламали крила: ВМС показали кадри розгромленого заводу в РФВідео

13:54

Як довго в Україні будуть морози та чи чекати на потепління - прогноз синоптикині

13:53

Не для краси: стюардеса пояснила, навіщо носить хустину на шиї під час роботи

13:39

Дрібний сніг і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

13:26

"Зі мною щось не так": Аліна Гросу розповіла, як не могла завагітніти

13:12

Ціна перевалила за 100 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

13:09

"Роби все, що хочеш": Могилевська прийняла рішення щодо старшої дочки

12:42

"Цікаві хлопці": російська співачка зізналася в любові до українських музикантів

12:42

В Одесі хочуть скоротити комендантську годину: до котрої години можна буде гуляти

12:35

Гороскоп на завтра 17 січня: Терезам - страх, Водоліям - невдача

12:32

Після нічного удару РФ в низці областей є знеструмлення: де ситуація найгірша

Реклама
12:19

Фіналістку Нацвідбору спіймали на співпраці з росіянином - співачка відповіла

12:17

У путініста Кіркорова нові проблеми - влада РФ взялася за співака

12:14

Потепління в Україні відміняється: синоптик сказав, де влупить нова хвиля морозів

12:00

Гороскоп на 2026 рік: на які знаки зодіаку чекає період злетів і падіньВідео

11:46

Оксамит, патина і характер: як виглядатиме модний інтер'єр у 2026 році

11:28

Мільйон рублів за ніч: Лорак пішла на радикальні заходи для порятунку шлюбу

11:26

Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: яка там зараз ситуація

11:24

Чому зимова куртка не тримає тепло: простий трюк швидко виправить ситуацію

11:18

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, найгірше в Києві - Шмигаль

11:17

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти