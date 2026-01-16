СОУ рознесли склад боєприпасів та підприємство РФ: відомі подробиці операції

Українські військові проводять заходи зі зниження наступальних можливостей РФ.

У ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів підрозділу РФ зі складу 76 десантно-штурмової дивізії в тимчасово окупованому місті Приморськ на території Запорізької області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що атака відбулась в межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора.

"Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уточнено результати удару по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області країни-агресора. По ньому Сили оборони України завдали удару ракетами українського виробництва 13 січня.

"Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства. На цьому об'єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА "Оріон" для потреб окупаційних військ РФ", - додали в Генштабі.

Генеральний штаб ЗСУ 7 січня повідомляв, щоб порушити логістику ворога, на тимчасово окупованій території Донеччини Сили оборони України атакували склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

В Генштабі говорили, що масштаби збитків ще уточнюються.

Як повідомляв Главред, 11 січня Сили оборони України уразили три бурові установки компанії країни-агресора РФ Лукойл в акваторії Каспійського моря.

У ніч проти 10 січня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів противника на території РФ та на тимчасово окупованих українських землях. Зокрема, під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ.

У ніч на 28 грудня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Також було уражено завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

