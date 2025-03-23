Переговори України та США завершились: Умєров розповів перші подробиці

Міністр оборони заявив, що сторони обговорили ключові питання.

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У Саудівській Аравії закінчилась зустріч України та США / Колаж: Главред, фото: ОП

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Україна та США провели переговори у Саудівській Аравії

Команди обговорили ключові питання

У Саудівській Аравії завершилась зустріч української та американської команд. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію.

Він зробив першу заяву після переговорів і заявив, що ця розмова була конструктивною та змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема енергетику.

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"Завдання Президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", - написав Умєров.

Переговори в Саудівській Аравії - новини за темою

Нагадаємо, 11 березня відбулися переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії. Сторони домовилися про тимчасове припинення вогню на 30 днів із можливістю продовження. Також США вирішити відновити обмін розвідданими і допомогу у сфері безпеки Україні.

Результати переговорів України та США / Інфографіка: Главред

Як писав Главред із посиланням на президента Володимира Зеленського, у понеділок, 24 березня, в Саудівській Аравії представники США вкотре зустрінуться з делегаціями України і Росії. За словами Зеленського, спочатку американська сторона зустрінеться з українськими представниками, а потім - з російськими. Тож у Саудівській Аравії Україна не контактуватиме з РФ.

Нещодавно радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію про те, що українська делегація не братиме участі в майбутніх переговорах між США та Росією. Подоляк пояснив, що ці переговори мають відбутися у двосторонньому форматі між Вашингтоном і Москвою, тож Україна поки що не планує брати в них участь.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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