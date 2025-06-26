"Не ігноруйте тривоги": українців попередили про загрозу нової масової атаки

Росія може готувати масовану атаку на Україну, попереджає аналітик, закликаючи українців бути максимально пильними і не ігнорувати повітряні тривоги.

https://glavred.net/war/ne-ignoriruyte-trevogi-ukraincev-predupredili-o-novoy-ugroze-massirovannoy-ataki-10676579.html Посилання скопійоване

Українців попередили про загрозу масованої атаки - чого чекати / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Про що попередив Коваленко:

Росіяни активно накопичують дрони Shahed-136/"Гербера"/"Пародія"

РФ могла накопичити і виготовити за 4 дні 390-610 ударних БпЛА

Важливо реагувати на сигнали повітряних тривог

Росіяни можуть готувати новий масований удар по Україні. В рамках нової атаки РФ може випустити по Україні рекордні понад 600 ударних БпЛА. Про це у своєму Telegram повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Аналітик зазначив, що в ніч на 23 червня російські окупаційні війська застосували 352 дрони Shahed-136/"Гербера"/"Пародія", після чого, ймовірно, залишилося близько 100 невикористаних.

відео дня

У наступні ночі застосовувалися:

97 дронів — 24 червня,

71 дрон — 25 червня,

41 дрон — 26 червня.

Таким чином, за підрахунками аналітика, лише за три доби невикористаний та накопичений потенціал міг становити від 140 до 330 дронів. З урахуванням залишку після 23 червня і добових темпів виробництва, на четвертий день Росія могла мати в розпорядженні від 390 до 610 ударних безпілотників.

"Якщо тенденція вірна, то найближчим часом може бути здійснений концентрований масований наліт. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Спускайтеся в бомбосховище, підвал, паркінг, метро. Дві стіни для БЧ масою 90 кг, вже не рятівний бар'єр. Завжди майте при собі рюкзак, сумку, що завгодно з важливими документами. Зібраність і зосередженість – це те, що українцям зараз потрібно як ніколи. Не ставтеся до загрози легковажно: "до мене не прилетить!"", - закликав Коваленко.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська почали активно застосовувати нову небезпечну тактику атак на Україну, яку відпрацьовують уже кілька місяців. Вони проводять комбіновані удари. Спочатку вночі запускають дрони, а вже потім ракети. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Згідно з даними Texty.org.ua, найчастіше в Києві під обстріли потрапляють Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони,

Крім того, окупанти почали активно застосовувати модернізовані іранські безпілотники Shahed, які оснащені штучним інтелектом, камерами спостереження і модулями радіоуправління. Про це заявив експерт у сфері військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескреснов.

Інші новини:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред