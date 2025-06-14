Не вистачить техніки та людей: Коваленко здивував заявою про наступ РФ

Коваленко наголосив, що обвал української оборони неможливий.

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Темпи просування РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред

Головне із заяви оглядача:

РФ не зможе захопити лівобережжя України до 2026 року

Однією із причин є рельєфно-ландшафтні особливості кожного регіону

Також окупантам не вистачає артилерії та людського ресурсу

Країна-агресор Росія не зможе реалізувати свій план із захоплення лівобережжя України до 2026 року. Є кілька причин, які завадять окупантам. Про це в коментарі Главреду заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, у 2024 році російські окупаційні війська, проводячи активні наступальні дії, захопили 3200 кв. км. території України, маючи одні з найвищих показників втрат - понад 420 тисяч особового складу за рік.

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"Станом на сьогодні за 2025 рік російські окупаційні війська захопили приблизно 1450 кв. км. і вже мають втрати особового складу близько 190 тисяч осіб. Тобто, як бачимо, у них не покращуються показники ні щодо окупації території, ні щодо втрат. Отже, постає питання - скільки російським окупаційним військам знадобиться часу, щоб захопити всю лівобережну Україну, якщо наразі вони захоплюють 3-3,5 тисячі кв. км на рік", - наголосив він.

Експерт також зауважив, що однією із причин є рельєфно-ландшафтні особливості кожного регіону.

"Наприклад, Часів Яр, здавалося б, є невеликим містом, але через рельєфно-ландшафтні особливості та інші перешкоди оборонного характеру окупанти не можуть захопити це місто вже понад півтора року. А це не Авдіївка і навіть не Бахмут за площею", - підкреслив Коваленко.

Оглядач додав, що в України також є ешелоновані багаторівневі лінії оборони.

"Тому, якщо ми втрачаємо якусь позицію, наша оборона не руйнується, обвал фронту не відбувається. Обвал нашої оборони неможливий, тому що за однією позицією завжди є нові рубежі і нові підготовлені позиції, які ми займаємо і продовжуємо тримати оборону", - сказав він.

На його думку, окупаційним військам буде вкрай важко просуватися на будь-якому напрямку, на будь-якій локації.

"У Росії критичний дефіцит танків і бойових броньованих машин. Окупантам не вистачає артилерії. Ба більше, противнику, як би це дивно не звучало, не вистачає людського ресурсу", - підсумував експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак заявив, що російські загарбники влітку цього року можуть зосередитися на Донецькій області. Окупанти хочуть "закрити питання" з кількома українськими містами.

Речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов повідомив, що заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею.

Також відомо, що попри загрозу на північному напрямку, головний удар росіян наразі зосереджений у районі Покровська та Костянтинівки, де вони нарощують сили й намагаються прорвати українську оборону.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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