У Білорусі хочуть створити ударні угрупування на кордоні з Україною - Генштаб

Білорусь хоче створити ударні угрупування біля України / Минобороы РФ, Белсат

У Білорусі розглядають можливість створення ударних угрупувань на Волинському та Поліському напрямках. Рівень загрози вторгнення зростає. Про це повідомляє Генеральний штаб.

На цих напрямках у Білорусі проводять планові перевірки.

"На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах Республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів", - йдеться у повідомленні.

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Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території Республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

Білоруський військово-політичний оглядач Ягор Лебядок вважає, що зараз армії Лукашенка вистачить сил тільки на якісь розвідки або диверсії.

Нещодавно стало відомо, що білоруська армія почала готуватися до переходу з мирного на воєнний час.

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