На Харківщині оголосили про готовність вибити окупантів РФ і чекають тотального контрнаступу ЗСУ

ЗСУ на Харківщині готові до звільнення регіону / Фото Reuters

Харківська область має в своєму розпорядженні достатню військову силу для того, щоб звільнити регіон від російської окупації. Наразі українські війська знаходяться в обороні, але як тільки надійде військовий наказ про контрнаступ, який повинен проходити по всій країні, вони перейдуть в атаку. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що сил для проведення операції з контрнаступу в регіоні достатньо. Наразі війська знаходяться в обороні.

"Ми зараз стоїмо в обороні. Це інший розрахунок сил і засобів. Якщо ми підемо в наступ - це вже зовсім інший розрахунок сил і засобів. У нас достатньо сил, щоб це робити", - зазначив чиновник.

За його словами, наступ з метою звільнення територій повинен буде проводитися по всьому фронту, включаючи місто Херсон. Сили оборони України у Харківській області готові до рішучих дій.

"Тому що це як цілісна карта. Як тільки буде можливість переходити в контрнаступ і буде такий військовий наказ, ми це зробимо. Наші військові і морально і технічно до цього готові", - сказав Синьогубов.

Крім того, він уточнив, що наразі російські окупаційні війська проводять передислокацію – вони перекидають свої підрозділи через Куп'янськ на Ізюмський напрямок.

"Ми бачимо, що частина військ, що відійшла від Київського, Чернігівського та Сумського напрямку, не в повному своєму бойовому складі. Однак вони проходять ротацію на території РФ", - вважає керівник ОВА.читайте такожЧому для Путіна важливі битви за Донбас та Харків

Також чиновник додав, що військові РФ працюють над будівництвом фортифікаційних споруд, а українські війська готові до оборонних дій на інших напрямках.

"Ми готові до оборони на будь-якому напрямку - до ударів з півночі, з північного сходу або з Ізюмського напрямку, де наразі йде активна бойова фаза", - підкреслив Олег Синєгубов.

Війна у Харківській області

Мер Харкова Ігор Терехов попередив жителів міста про те, що росіяни б'ють по місту бомбами, які спускають на парашутах. Він закликав харків'ян в жодному разі не наближатися до таких парашутів і за можливістю дзвонити 101 або 112.

Раніше Збройні сили України у Харківській області розбили колону військової техніки окупантів РФ. Керівник обласної військової адміністрації Синєгубов сказав, що в ніч на 10 квітня знищили колону ворожої техніки і живої сили, яка рухалася в напрямку Ізюма.

Днями українські війська у Харківській області збили два російські військові літаки. Військові повітряні судна агресора бомбили населені пункти регіону.

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